Strasburgo, scontro Scuderi-deputati Fdi a evento anti-aborto a Eurocamera

Un acceso scontro su un evento legato all’aborto tra eurodeputati di destra e sinistra ha animato mercoledì i corridoi del Parlamento europeo a Strasburgo. Tutto è nato da un’azione di protesta organizzata al Parlamento europeo a Strasburgo contro l’iniziativa dei Patrioti per l’Europa ‘My money not my choice’, che ha portato poi a un diverbio l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi e gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna e Paolo Inselvini. “Noi eravamo veramente pacifiche, tenevamo i cartelli e basta, dicevamo che l’aborto è un diritto fondamentale, che proteggiamo i diritti fondamentali, che sono diritti umani e basta”, racconta Scuderi a LaPresse. Un video pubblicato dalla stessa Scuderi su Instagram illustra la scena del diverbio, alimentato anche da un’incomprensione sui tempi dell’evento.

Scuderi: “Noi pacifici, mi hanno detto ‘vai a lavorare’”

“La cosa grave – spiega Scuderi – è che l’evento era stato organizzato con lo stesso logo di ‘My Voice, My Choice’, dando forma a un evento contro l’iniziativa dei cittadini europei. Noi semplicemente siamo andate lì davanti con cartelli a supporto del diritto all’aborto”, finché “l’onorevole Cavedagna ha iniziato a fare un video dicendo che c’era un evento sui cristiani perseguitati e uccisi, precedente rispetto a quello che era in corso in quel momento, insistendo sul fatto che fosse ancora in corso e che noi stavamo manifestando contro questo” per poi dirmi di “andare a lavorare”. Nel video si vede Scuderi avere un diverbio anche con Inselvini che “ci ha accusate di intimidirli” e “discriminarli”, “che li volevamo far vergognare, che loro dovevano passare tra di noi e quindi era una forma di discriminazione, che era una forma di violenza. Noi abbiamo risposto che la violenza è quella che loro impongono alle donne a cui non permettono di abortire quando entrano nei consultori”.