Regionali Veneto 2025, Zaia festeggia: “Andrò in Consiglio e poi si vedrà”

“Sicuramente sarò in Consiglio Regionale, poi in futuro non ve lo so dire”. Luca Zaia arriva nella sede della Liga Veneta a Treviso soddisfatto dei risultati delle Regionali in Veneto 2025 e acclamato dai militanti che gli aprono una bottiglia di prosecco per brindare. Il Veneto resta al centrodestra e il pericolo che Fratelli d’Italia potesse superare il Carroccio come alle ultime elezioni Europee è scampato. Il contributo di Zaia, candidato capolista nella Lega in ogni provincia, è stato determinante. Mentre il segretario leghista Matteo Salvini raggiunge il comitato elettorale a Padova di Alberto Stefani, Zaia a 50 chilometri di distanza parla alla stampa di se stesso e del futuro della Lega.

“Il mio impegno per il Nord c’è, è concreto tutti i giorni. Ho sempre portato avanti questa idea identitaria e penso che i veneti l’abbiano sempre apprezzato. Non è normale trovare un governatore che dopo 15 anni e mezzo è ancora gradito dai suoi cittadini, vuol dire che qualcosa di buono l’abbiamo fatto”, dice il governatore uscente dopo che il presidente della Lombardia Attilio Fontana, aveva auspicato che il futuro di Zaia continuasse per portare avanti le istanze del Nord nel Carroccio.

Zaia su Vannacci: “Io obiettore di coscienza”

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Zaia a pubblicare sui suoi canali social la foto di un incontro con i governatori del Nord, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana e Maurizio Fugatti. “Io tifo perché Massimiliano Fedriga e Maurizio Fugatti abbiano lo sblocco dei mandati, le elezioni di oggi sono la dimostrazione che i cittadini danno dei segnali. È stato un pranzo tra amici molto identitari, abbiamo parlato di politica, futuro e altro”. Sul tavolo l’idea per la Lega di evolversi nel modello tedesco Cdu-Csu: “È uno spunto che ho dato. Le grandi partite del Nord e del Sud debbono trovare una loro sintesi e la sintesi si trova come ha fatto la Germania, con la Cdu e la Csu. Non solo in Lega, anche gli altri partiti devono capire che il militante del Pd di Campione d’Italia ha delle istanze diverse di Canicattì”. E mentre Salvini da Padova dice alla stampa di sperare di avere in futuro “tanti problemi come Vannacci”, Zaia rispondendo da Treviso a chi gli chiedeva se avesse sentito il generale, alza il sopracciglio e dice: “Io sono obiettore di coscienza”.

Gli eletti in Consiglio Regionale Veneto

LEGA – Liga Veneta Stefani Presidente (19 eletti)

Padova (PD) Roberto Marcato (M) – già assessore Eleonora Mosco (F) – neo-eletta Giorgia Bedin (F) – neo-eletta

Rovigo (RO) Cristiano Corazzari (M) – già assessore

Treviso (TV) Luca Zaia (M) – già presidente Sonia Brescacin (F) – già consigliera Paola Roma (F) – neo-eletta Riccardo Barbisan (M) – neo-eletto

Venezia (VE) Rosanna Conte (F) – neo-eletta Andrea Tomaello (M) – neo-eletto Francesco Calzavara (M) – già assessore Roberta Vianello (F) – già consigliera

Verona (VR) Elisa De Berti (F) – già assessora Matteo Pressi (M) – neo-eletto Stefano Valdegamberi (M) – già consigliere Filippo Rigo (M) – già consigliere

Vicenza (VI) Manuela Lanzarin (F) – già assessora Alessia Bevilacqua (F) – neo-eletta Marco Zecchinato (M) – già consigliere



Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni (9 eletti)

Belluno (BL) Dario Bond (M) – neo-eletto

Padova (PD) Filippo Giacinti (M) – neo-eletto

Rovigo (RO) Valeria Mantovan (F) – già assessore esterno

Treviso (TV) Claudio Borgia (M) – neo-eletto

Venezia (VE) Lucas Pavanetto (M) – già consigliere Laura Besio (F) – neo-eletta

Verona (VR) Diego Ruzza (M) – neo-eletto Anna Leso (F) – neo-eletta

Vicenza (VI) Francesco Rucco (M) – neo-eletto



Forza Italia – Autonomia per il Veneto (3 eletti)

Padova (PD) Elisa Venturini (F) – già consigliera

Verona (VR) Flavio Tosi (M) – neo-eletto

Vicenza (VI) Jacopo Maltauro (M) – neo-eletto



Liga Veneta Repubblica V.A. (1 eletto)

Padova (PD) Alessio Morosin (M) – neo-eletto



Unione di Centro (1 eletto)

Padova (PD) Eric Pasqualon (M) – neo-eletto



Partito Democratico – Manildo Presidente (9 eletti)

Belluno (BL) Alessandro Del Bianco (M) – neo-eletto

Padova (PD) Andrea Micalizzi (M) – neo-eletto

Treviso (TV) Paolo Galeano (M) – neo-eletto

Venezia (VE) Monica Sambo (F) – neo-eletta Jonatan Montanariello (M) – già consigliere

Verona (VR) Gianpaolo Trevisi (M) – neo-eletto Anna-Maria Bigon (F) – già consigliera

Vicenza (VI) Chiara Luisetto (F) – già consigliera Antonio Marco Dalla Pozza (M) – neo-eletto



Alleanza Verdi e Sinistra (2 eletti)

Padova (PD) Elena Ostanel (F) – già consigliera

Vicenza (VI) Carlo Cunegato (M) – neo-eletto



Le Civicche Venete per Manildo Presidente (1 eletto)

Treviso (TV) Rossella Cendron (F) – neo-eletta



Movimento 5 Stelle (1 eletto)

Venezia (VE) Flavio Baldan (M) – neo-eletto



Uniti per Manildo Presidente (1 eletto)

Treviso (TV) Nicolò Maria Rocco (M) – neo-eletto



SzumskI Resistere Veneto (2 eletti)