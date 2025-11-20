Ponte sullo Stretto, Tajani: “Opera sarà un punto importante per la sicurezza del fronte Sud”

“Io credo che il Ponte sullo Stretto rappresenti, quando ci sarà, un punto importante nel trasporto e quindi anche per l’evacuazione, per garantire la sicurezza in caso di un attacco da Sud. Esiste anche il fronte Sud, il fianco Sud della Nato, quindi bisogna guardare tutto a 360 gradi” sulla sicurezza e “se vogliamo veramente fare una politica seria per tutelare i cittadini, dobbiamo inserire tutto ciò che è indispensabile per garantire la difesa di ogni cittadino”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla possibilità di inserire il Ponte sullo Stretto tra le infrastrutture nel piano europeo sulla mobilità militare. “Io ho una visione della sicurezza molto ampia, perché se noi abbiamo una visione ristretta della sicurezza commetteremmo un errore. Le infrastrutture sono fondamentali per garantire la sicurezza” e anche “una parte della sanità è indispensabile per garantirla”, ricorda