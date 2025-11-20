Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 20 novembre 2025

Ultima ora

Mattarella. “Lo spettacolo è ricchezza, rappresenta un investimento per la Repubblica”

Mattarella. “Lo spettacolo è ricchezza, rappresenta un investimento per la Repubblica”
Sergio Mattarella (foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica) Ufficio Stampa Quirinale/LaPresse
LaPresse
LaPresse

Il messaggio del presidente all’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

“Le varie forme dello spettacolo, da quelle più note dei grandi teatri o delle grandi sale cinematografiche, a quelle più quotidiane e vicine direttamente, come lo spettacolo dal vivo, sono tutte espressioni di una ricchezza culturale preziosa per il nostro Paese. E questo è particolarmente importante in questo periodo, in cui tanti aspetti accentuano l’importanza dello spettacolo e, quindi, il carattere di investimento che rappresenta per la nostra Repubblica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel saluto rivolto questa mattina in occasione dell’incontro con l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo per l’80esimo anniversario della fondazione.

© Riproduzione Riservata