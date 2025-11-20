Mattarella. “Lo spettacolo è ricchezza, rappresenta un investimento per la Repubblica”

“Le varie forme dello spettacolo, da quelle più note dei grandi teatri o delle grandi sale cinematografiche, a quelle più quotidiane e vicine direttamente, come lo spettacolo dal vivo, sono tutte espressioni di una ricchezza culturale preziosa per il nostro Paese. E questo è particolarmente importante in questo periodo, in cui tanti aspetti accentuano l’importanza dello spettacolo e, quindi, il carattere di investimento che rappresenta per la nostra Repubblica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel saluto rivolto questa mattina in occasione dell’incontro con l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo per l’80esimo anniversario della fondazione.