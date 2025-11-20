Mattarella: “Ascoltiamo i bambini, la loro sofferenza è una sconfitta della comunità”

“Ascoltare i bambini, riconoscere i loro bisogni, proteggere i loro diritti: questo è l’impegno che la Giornata odierna sollecita a mantenere quotidianamente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella dichiarazione rilasciata in occasione della Giornata Mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. “Richiamo a riconoscere il valore delle loro parole, delle loro esperienze, delle loro necessità come parte integrante della vita della nostra comunità”, prosegue il capo dello Stato. “È necessario un impegno concreto, quotidiano e condiviso per restituire ai più giovani fiducia, tutela e reali opportunità di crescita, rendendo effettivi i principi costituzionali che proteggono l’infanzia e ne promuovono lo sviluppo umano e sociale – evidenzia -. La sofferenza di un bambino è la sconfitta di un’intera comunità mentre ogni volta che un giovane cresce ascoltato, accolto, rispettato, la collettività si rinnova e ritrova, nella sua voce, la speranza del futuro”.

“Guerre si moltiplicano, su bambini il prezzo più alto”

“Oggi, mentre i conflitti si moltiplicano, le crisi umanitarie e le disuguaglianze si aggravano, sono i più piccoli a pagare il prezzo più alto”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella dichiarazione rilasciata in occasione della Giornata Mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. “Le bambine e i bambini sono portatori di diritti fondamentali, e milioni di essi oggi ne sono privati – afferma il capo dello Stato -. Sono vittime di violenza, tratta e sfruttamento, vengono spesso ridotti in condizioni di schiavitù, oggetto di persecuzione e di rapimenti per farne bambini-soldati”.

“Anche in Italia situazioni abbandono, no al silenzio”

“Anche nel nostro Paese persistono situazioni di abbandono e marginalità che non possiamo permettere si consumino nel silenzio e nell’indifferenza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella dichiarazione rilasciata in occasione della Giornata Mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. “Troppi ragazzi nascondono la propria fragilità dietro la rabbia, il mutismo o lo schermo di un computer, in un contesto che li osserva senza comprenderli davvero”, aggiunge.