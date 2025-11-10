Bufera su Maurizio Falco, commissario per superamento baraccopoli: insulti a cronista in un audio

Bufera su Maurizio Falco, Commissario Straordinario del governo per il superamento delle baraccopoli, dopo un audio fatto sentire dal programma ‘Fuori dal Coro‘ di Rete4 in cui Falco avrebbe rivolto un epiteto offensivo e sessista a una giornalista. I fatti sarebbero successi nel corso della realizzazione di un servizio riguardante l’abolizione delle baraccopoli nella Piana di Gioia Tauro: nell’audio fatto sentire da Rete4, Falco si riferirebbe alla cronista Costanza Tosi affermando “Questa è quella p… di m…“.

Floridia (Vigilanza Rai) chiede le dimissioni di Falco

In una nota, la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, si rivolge direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Domanda secca per Giorgia Meloni: come valuta le parole pronunciate nei confronti della giornalista Costanza Tosi di ‘Fuori dal coro’ da parte del Commissario straordinario per il superamento delle baraccopoli, Maurizio Falco? Non pensa che si tratti di parole vergognose ed inaccettabili di fronte alle quali non c’è altra strada se non quella delle dimissioni immediate? O starà zitta anche su questo? Un rappresentante delle istituzioni non può permettersi insulti volgari e sessisti verso chi svolge il proprio lavoro. Le sue parole rivelano un atteggiamento incompatibile con la funzione che gli è stata affidata. Per questo, dimettersi non è solo un atto dovuto, ma l’unico gesto possibile per salvare un minimo di dignità istituzionale. Alla giornalista Costanza Tosi va piena solidarietà”