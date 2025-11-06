Operai senza casco vicino Palazzo Chigi, Meloni replica alle polemiche: “Cantiere non nostro”

È polemica dopo un articolo pubblicato oggi 6 novembre dal quotidiano ‘La Repubblica‘ con la foto di due operai senza casco protettivo su alcuni ponteggi in via dell’Impresa a Roma, di fronte a Palazzo Chigi, in un palazzo, scrive il giornale, della Presidenza del Consiglio. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha replicato all’articolo con un post sui social: “Dispiace constatare, ancora una volta, la decisione di alcuni organi di informazione di pubblicare notizie senza fondamento e che accusano il Governo di gravi violazioni di legge. Tanto più che il Governo è impegnato nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, come dimostra il decreto-legge approvato qualche giorno fa in Consiglio dei Ministri, che rafforza prevenzione, controlli, formazione e introduce incentivi per le imprese virtuose. Un ulteriore segno della serietà con cui affrontiamo un tema che merita rigore, verità e rispetto. Non polemiche costruite sul nulla“.

In merito all'articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano “La Repubblica”, dal titolo "Gli operai al lavoro senza casco sui ponteggi di Palazzo Chigi", la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende precisare che i lavori di ristrutturazione dell'edificio di via… pic.twitter.com/IWDebKvXOx — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2025

La nota di Palazzo Chigi

All’articolo ha risposto anche Palazzo Chigi con una nota, pubblicata anche dalla premier all’inizio del post su X, che precisa che i lavori non sono nella parte dell’edificio locata alla Presidenza del Consiglio. “In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Repubblica, dal titolo ‘Gli operai al lavoro senza casco sui ponteggi di Palazzo Chigi’, la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende precisare che i lavori di ristrutturazione dell’edificio di via dell’Impresa a Roma, ritratti nelle immagini fotografiche, non sono stati appaltati dalla Presidenza e non riguardano le porzioni dell’edificio che sono locate alla stessa. Come è noto, infatti, l’immobile non è di proprietà della Presidenza del Consiglio ma di un soggetto privato e i lavori documentati dall’articolo interessano le porzioni dell’edificio che la proprietà ha affittato ad altri soggetti privati per fini commerciali”, si legge nel comunicato. “Pur non avendo alcuna responsabilità, la Presidenza del Consiglio ha provveduto a segnalare tempestivamente alla proprietà dell’immobile – Coima Sgr – la necessità di rispettare rigorosamente le norme sulla sicurezza sul lavoro. Tale segnalazione è stata, inoltre, inviata alle autorità competenti”, conclude la nota.