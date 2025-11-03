Temu e Shein, la battaglia della Lega: da stop pubblicità a tassa su pacchi fast fashion

La Lega dichiara guerra alle piattaforme internazionali Shein, Temu e AliExpress, ovvero ai principali operatori che portano avanti il cosiddetto fenomeno del fast fashion. Il partito di Matteo Salvini ha presentato a Palazzo Madama un disegno di legge – visionato da LaPresse – a prima firma del senatore Gianluca Cantalamessa, recante ‘disposizioni per la riduzione dell’impatto ambientale della moda a rapido rinnovo e contrasto al fast fashion’, che prevede tra l’altro lo stop a ogni forma di pubblicità e introduce anche una imposta ecologica per i pacchi provenienti da paesi extra-Ue.

Il provvedimento, si legge nella parte di presentazione del testo composto da 10 articoli, “intende disciplinare il fenomeno del fast fashion, ossia la produzione e commercializzazione massiva di capi d’abbigliamento a basso costo e a rapido ricambio, che esercita una pressione crescente sull’ambiente, sull’industria manifatturiera europea e sulla salute dei consumatori”.

I dettagli della proposta del Carroccio

La proposta, viene quindi spiegato, introduce “un sistema di ‘Eco-Score’ per classificare l’impatto ambientale dei prodotti tessili immessi sul mercato italiano, prevedendo una tassazione ecologica progressiva, restrizioni pubblicitarie e obblighi di trasparenza per influencer e piattaforme online”. Secondo il Carroccio il fenomeno del fast fashion, “o moda effimera, sta invadendo il mercato europeo con articoli di abbigliamento, calzature e accessori di bassa qualità e breve durata, venduti a prezzi contenuti e soggetti a continuo rinnovo. Tale modello è sostenuto da strategie pubblicitarie aggressive, spesso veicolate attraverso social media e canali digitali, finalizzate a stimolare l’acquisto compulsivo”.

Tra i principali operatori di questo modello economico, viene quindi sottolineato, “si annoverano piattaforme internazionali extraeuropee, in particolare Shein, Temu e AliExpress, che operano tramite commercio elettronico. Shein, ad esempio, offre un numero di referenze oltre 900 volte superiore rispetto a un marchio italiano tradizionale, promuovendo un consumo seriale e insostenibile”. Insomma, per la Lega “le conseguenze del fenomeno del fast fashion risultano particolarmente rilevanti sotto il profilo ambientale, sociale ed economico” e, pertanto, “è necessario un intervento normativo che coniughi ambizione ambientale, salvaguardia del tessuto industriale interno e tutela dei consumatori”.

Il ddl articolo per articolo