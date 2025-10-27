La moglie di Sangiuliano sul caso Boccia: “Audio diffuso da Report illegittimo”

“È stata trasmessa una conversazione con mio marito registrata a mia insaputa e in maniera illecita. Qui la politica non c’entra, non vedo come il Garante della Privacy, e lo dico da giornalista, potesse giungere a conclusioni differenti”. Lo ha detto in una intervista a ‘Il Corriere della Sera’ Federica Corsini, moglie dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano in merito alla conversazione tra lei e il consorte sul rapporto tra l’ex esponente del governo Meloni e Maria Grazia Boccia fatta ascoltare durante la puntata di Report su Rai3 domenica 26 ottobre. ‘Lei ha chiesto a Report di dare la notizia evitando la pubblicazione dell’audio, che differenza poteva fare?’ “Moltissima, dal punto di vista di qualsiasi cittadino in una situazione analoga. Veder diffusa la mia voce, le mie reazioni e il mio privatissimo stato emotivo è umiliante. Un giornalista avrebbe dovuto sapere molto bene che l’audio non aggiungeva nulla alla notizia, se non la mia umiliazione”, ha continuato evidenziando come “una volta ascoltata la registrazione, il giornalista poteva informare l’opinione pubblica del contenuto ma non diffondere la mia voce e la mia sofferenza. Ed è questo che il Garante ha statuito. Peraltro la tesi proposta dal giornalista coincideva con quella della persona che aveva illecitamente registrato e fornito l’audio, la cui versione è stata smentita dalla Procura che le contesta gravi ipotesi di reato”.