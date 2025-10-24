Liliana Segre, Roberta Metsola e Pina Picierno visitano la senatrice a vita: “La sua voce un esempio”

La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto nella sua abitazione la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la vicepresidente Pina Picierno. A quanto viene riferito, l’incontro testimonia la vicinanza alla senatrice e l’impegno dell’Ue contro l’antisemitismo.

With Holocaust survivor, Italy's Senatrice a vita and extraordinary woman Liliana Segre.



Her voice carries the weight of history and the hope that we can still build a world free of hatred.



Humbled to be welcomed into her home in Milan.



Listening to her story is a lesson in… pic.twitter.com/trEUjpOA0b — Roberta Metsola (@EP_President) October 24, 2025

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha poi pubblicato un post su X: “Con la sopravvissuta all’Olocausto, Senatrice a vita italiana e donna straordinaria Liliana Segre. La sua voce porta il peso della storia e la speranza che possiamo ancora costruire un mondo libero dall’odio. Onorata di essere stata accolta nella sua casa a Milano. Ascoltare la sua storia è una lezione di dignità e resilienza”.

Oggi insieme alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola abbiamo avuto l’onore di essere accolte a casa della senatrice a vita Liliana Segre.

Un incontro intenso nel segno della memoria, della lotta contro l’antisemitismo e dei valori più profondi dell’Europa. pic.twitter.com/s3WvA5NnXh — Pina Picierno (@pinapic) October 24, 2025

Anche Pina Picierno ha postato le immagini della visita: “Oggi insieme alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola abbiamo avuto l’onore di essere accolte a casa della senatrice a vita Liliana Segre. Un incontro intenso nel segno della memoria, della lotta contro l’antisemitismo e dei valori più profondi dell’Europa”.