Liliana Segre, Roberta Metsola e Pina Picierno visitano la senatrice a vita: “La sua voce un esempio”

La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto nella sua abitazione la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la vicepresidente Pina Picierno. A quanto viene riferito, l’incontro testimonia la vicinanza alla senatrice e l’impegno dell’Ue contro l’antisemitismo.
La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha poi pubblicato un post su X: “Con la sopravvissuta all’Olocausto, Senatrice a vita italiana e donna straordinaria Liliana Segre. La sua voce porta il peso della storia e la speranza che possiamo ancora costruire un mondo libero dall’odio. Onorata di essere stata accolta nella sua casa a Milano. Ascoltare la sua storia è una lezione di dignità e resilienza”.
Anche Pina Picierno ha postato le immagini della visita: “Oggi insieme alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola abbiamo avuto l’onore di essere accolte a casa della senatrice a vita Liliana Segre. Un incontro intenso nel segno della memoria, della lotta contro l’antisemitismo e dei valori più profondi dell’Europa”.