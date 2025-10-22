Regionali Campania 2025, Sangiuliano: “Sarò capolista di Fratelli d’Italia”

“Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista” alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Lo annuncia Gennaro Sangiuliano in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore”, ha aggiunto. L’ex ministro ha spiegato che “la cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera”.

Sangiuliano: “Ne ho parlato con La Russa e Arianna Meloni”

“Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche: Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. E ne ho discusso anche con il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli, che stimo molto”, ha dichiarato l’ex ministro della Cultura. Quanto alle probabili critiche per la sua nuova discesa in campo il giornalista, attualmente corrispondente Rai da Parigi, ha rimarcato di essersi già difeso “citando l’articolo 51 della Costituzione: la partecipazione alla vita politica è un diritto democratico”.

L’ex ministro: “In Rai molti colleghi che hanno fatto politica”

“In Rai ci sono stati molti colleghi che hanno fatto politica: Badaloni, Marrazzo, Giulietti, Ravaglioli, genero di Andreotti. Tutte persone di valore. Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto? Ma non voglio fare polemica: ci sono le leggi, e si applicano”, ha aggiunto Sangiuliano. Infine una battuta sul suo rapporto con Giorgia Meloni. “Nessuna freddezza. La premier è talmente impegnata: non abbiamo un rapporto quotidiano, ma ora che ho deciso mi ha detto: ‘In bocca al lupo, fai le cose per bene’”, ha detto. “Con Giorgia mi diverto a mandarle le prime pagine dei grandi giornali francesi che parlano di lei – ha concluso – sta avendo una ribalta straordinaria anche Oltralpe”.