Caso Mieli-candidata palestinese, Fatayer dopo post su Fb: “Nazismo mi ripugna”

Non si placa la polemica scatenata dalle parole di Paolo Mieli sulla candidata di Avs alle Regionali in Campania Souzan Fatayer, definita dal giornalista “palestinese napulitana in leggero sovrappeso” durante la trasmissione di Radio 24 ’24 Mattino’ . Il quotidiano il Tempo ha mostrato un post di un utente di Facebook, ricondiviso nel passato dalla donna, con un video in cui parla l’ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar, accompagnato dal commento: “Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler“. “Stamattina il quotidiano ‘Il Tempo’ mi ha attribuito parole che non solo non ho mai pronunciato, ma che, per la storia del mio popolo, non potrei nemmeno mai pensare e che mi ripugnano”, afferma Fatayer.

“Ho condiviso video senza avere letto caption che lo accompagnava”

“Che cosa è successo? Tempo fa ho condiviso sul mio profilo personale – che utilizzo per veicolare quotidianamente decine e decine di informazioni ed episodi sul genocidio a Gaza e in Palestina che i media mainstream ignorano – un video contenente le vergognose dichiarazioni dell’ex ambasciatore israeliano in Italia, che parlava apertamente di sterminio nei confronti dei cittadini di Gaza. – continua la docente di origine palestinese – Commettendo una disattenzione ho condiviso il video senza avere letto la caption che lo accompagnava — cosa frequente nei reel su Facebook, dove il testo non è direttamente visibile. La mia intenzione, nel condividere quel video, era di denunciare le chiare intenzioni genocidarie espresse da Israele”.

Mentana: “Avs ritiri la candidatura”

“Questa mattina – aggiunge Fatayer – invece di indignarsi per quelle parole, alcuni giornalisti hanno scelto di strumentalizzare il mio gesto, attribuendomi un pensiero che non mi appartiene. È quindi doveroso chiarire che ripudio totalmente le parole riportate nella caption del video. L’Olocausto è stata una delle pagine più orribili della storia dell’umanità, e come tutti, continuo a dire con convinzione”. Il riferimento è un messaggio su Instagram di Enrico Mentana. “Le parole di Paolo Mieli su Souzan Fatayer, la professoressa napoletano-palestinese candidata da Avs alle elezioni campane, sono state sicuramente molto infelici e sgradevoli – scrive il direttore del Tg La7. Però – su tutt’altro piano – anche i dirigenti di Avs dovrebbero spiegare come sia possibile candidare una persona che scrive, o condivide, qualcosa di così orribile, “LE PAROLE DI QUESTO EBREO FANNO RIMPIANGERE L’INCOMPIUTA MISSIONE DI HITLER”. (Post sulla sua pagina social rivelato da Il Tempo). I leader di Alleanza Verdi-Sinistra sono due persone per bene. Mi parrebbe saggio che ritirassero la candidatura”.

Le scuse di Mieli

Sono arrivate poi le scuse di Paolo Mieli, rilanciate dall’account X della trasmissione ’24 Mattino’, condotta da Simone Spetia. “Voglio fare delle scuse alla signora napoletana Souzan Fatayer sulla quale ieri ho, impropriamente, ironizzato equivocando il manifesto che pensavo ironico. Le devo delle scuse vere, non formali, a lei e ad AVS che la candida in elezioni delicate in Campania”, afferma il presidente di Rcs libri.