Regionali Campania 2025, Maria Rosaria Boccia: “Non ho accettato la proposta di Bandecchi, ma lui non si arrende”

Maria Rosaria Boccia risponde alla proposta del sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, di candidarsi con una sua lista (la civica ‘Dimensione Bandecchi’) alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre prossimi. “Non ho accettato la proposta, ma ho appena sentito il presidente Bandecchi. Mi ha detto che non si arrende e che domani (oggi 8 ottobre, ndr) verrà nuovamente a trovarmi perché vuole parlarmi di persona”, ha affermato Boccia a LaPresse. “Devo dire – prosegue Boccia parlando di Bandecchi – che è davvero una bella persona: molto paziente, geniale e sempre disponibile. È già sceso a Pompei un paio di volte, nonostante i suoi innumerevoli impegni da sindaco, presidente della Provincia e imprenditore. Sempre gentile, garbato e con una simpatia fuori dal comune”. E racconta: “Ieri l’ho anche un po’ rimproverato per la dichiarazione che ha rilasciato” a LaPresse, “perché da quel momento il mio telefono squillava più del suo. E pensare che io volevo trascorrere un onomastico tranquillo… Invece ha scatenato un vero e proprio ‘call center politico’. Gli ho detto scherzando: ‘Caro presidente, pare che oggi abbia fatto più rumore una sua frase che una finale dei Mondiali‘. Lui, con la sua solita calma, mi ha risposto: ‘Ho semplicemente detto che ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi in Campania’. E poi ha aggiunto: ‘Io resto della mia idea. La storia che la riguarda merita attenzione e rispetto, e se deciderà di scendere in campo con noi, avrà tutto il mio sostegno. Anzi, le anticipo cosa voglio dirle domani: le cedo il posto da candidato presidente se accetta di sposare il progetto ‘Dimensione Bandecchi’“.

Cosa aveva detto Bandecchi

“È una situazione in itinere, la stiamo valutando ed entro una settimana decideremo. Io ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi” in Campania, aveva detto Bandecchi a LaPresse poche ore prima. “Io le ho chiesto di candidarsi con noi, perché ritengo – ha sottolineato – che la storia in cui è stata coinvolta sia una storia estremamente preoccupante per la Repubblica e che Boccia sia una vittima”: il riferimento è alla vicenda giudiziaria che coinvolge Boccia e l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e che vede Boccia indagata per stalking aggravato, lesioni personali, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum.