Trump promuove il libro di Giorgia Meloni sui social: “È ispirazione per tutti”

“Giorgia Meloni, il GRANDE Primo Ministro d’Italia, ha scritto un nuovo libro, ‘Io sono Giorgia: le mie radici, le mie idee’. Giorgia sta facendo un lavoro incredibile per il meraviglioso popolo italiano, e questo libro esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore per la patria, che le ha dato la saggezza e il coraggio necessari per servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo. È un’ispirazione per tutti”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, su Truth, postando una foto della copertina del libro della premier.

La reazione di Meloni: “Grazie amico mio”

“Molto gentile, amico mio! Penso che sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni per controllare se sei sincero nel tuo percorso politico”. Così Giorgia Meloni risponde al presidente Usa Donald Trump che, su Truth, ha postato una foto della copertina del libro della premier complimentandosi con lei.