Sciopero generale, Piantedosi: “Indagini su manifestazioni e azioni coordinate in Italia”

“In Parlamento ho detto che tutto quello che sta dietro ad alcune scene che abbiamo visto nelle manifestazioni e alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c’è una strategia o meno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio, parlando delle recenti manifestazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese.

Il ministro dell’Interno: “Segnalata la ricomparsa di nostalgici della lotta armata”

“I nostri investigatori segnalano la ricomparsa di alcuni nostalgici della lotta armata”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenendo a Firenze alla Festa dell’Ottimismo del quotidiano Il Foglio.

Volantini e adesioni dirette: l’allarme del Viminale

“Alcuni gruppi – ha aggiunto – non ne fanno mistero nei loro volantini. Oltre all’adesione diretta ho segnalato il rischio della sottovalutazione da parte di chi non prende subito le distanze. Facciamo in modo che non succeda come in quegli anni e cerchiamo di fare tesoro della storia che ripropone dei canovacci”.