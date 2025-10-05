Corteo Roma, Piantedosi: “Ieri 41 agenti feriti, ma non perderemo equilibrio”

“Ieri abbiamo avuto 41 feriti tra le Forze di polizia. A loro va tutta la vicinanza e la solidarietà del loro ministro ed anche il compiacimento per il loro lavoro. Se qualcuno immagina che possiamo perdere la pazienza o l’equilibrio su questa continua sollecitazione di piazza, si sbaglia di grosso”. Lo scrive su X il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a proposito del corteo di Roma per la Palestina, degenerato in scontri con la polizia.

Ambasciatore Israele a Roma: “Chi giustifica 7 ottobre sostiene Hamas”

“Il massacro del 7 ottobre è stato un atto di brutale terrorismo. Chi è sceso in piazza a giustificarlo dimostra di non voler la pace, ma di sostenere Hamas. Condanno fermamente quanto accaduto e spero che venga denunciato senza mezzi termini”. Lo ha scritto su X l’ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled.

Fratoianni: “Giù le mani da manifestazione e diritto sciopero”

“Alle accuse di Meloni, Tajani e Gasparri rispondo: giù le mani. Non provate a sporcare questa mobilitazione. È stato il corteo a cacciare via i violenti di ieri sera”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana ed esponente di Avs, intervenendo al Rumore Festival di Fanpage a Roma. “Allo stesso modo dico giù le mani dal diritto di sciopero. I lavoratori e le lavoratrici di questo Paese hanno uno stipendio e rinunciare a un giorno di stipendio ha un costo – ha aggiunto – Meloni dovrebbe portare rispetto, altro che weekend lungo”.