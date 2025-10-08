Velo integrale, stop nei luoghi pubblici: la proposta di legge di FdI

Velo integrale, FdI pensa allo stop nei luoghi pubblici: “FdI presenta una proposta di legge contro il separatismo islamico, ossia la creazione di quelle controsocietà in cui non si applicano le norme dell’ordinamento, ma viene applicata sostanzialmente la legge della sharia. Purtroppo abbiamo assistito a numerosi fenomeni di questo tipo, anche in Italia. È una proposta di legge che si occuperà sostanzialmente di regolamentare i finanziamenti alle moschee, di impedire e vietare l’uso del velo integrale. Si insiste inoltre sulla normativa contro i matrimoni forzati. In Italia si applicano le nostre leggi che si fondano su un preciso impianto valoriale”. Così la responsabile Immigrazione di FdI Sara Kelany in occasione della conferenza stampa di presentazione della pdl di FdI ‘contro il separatismo islamico’. Alla conferenza stampa partecipano il capogruppo di Fdi alla Camera Galeazzo Bignami, il responsabile programma di FdI Francesco Filini e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Sara Kelany (Foto Mauro Scrobogna / LaPresse)

La proposta di legge

La proposta è composta da 5 articoli. Il quinto prevede il divieto di vestire il velo integrale. “È vietato l’uso di indumenti – recita l’articolo 5 della pdl – che coprano il volto delle persone, di maschere o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luoghi pubblici, aperti al pubblico, luoghi di istruzione di qualunque ordine e grado, università, esercizi commerciali e uffici. La violazione del divieto previsto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000″.