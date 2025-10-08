Crosetto operato a Roma: l’intervento al Fatebenefratelli

Guido Crosetto è stato operato questa mattina all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa con una nota. L’esponente del governo è stato sottoposto a un intervento per l‘asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). L’operazione è riuscita e Crosetto è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico.

Crosetto “in ottime condizioni, intervento previsto, è già al lavoro”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto “è in ottime condizioni a seguito dell’intervento in day hospital eseguito questa mattina presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma ed è già al lavoro. Si è trattato di interventi previsti da tempo e sempre posticipati, ma che non sono stati eseguiti in forma di urgenza”. Lo rende noto la Difesa in merito all’intervento a cui è stato sottoposto il ministro.

“Questa mattina alle ore 7 – prosegue la Difesa, all’ospedale Fatebenefratelli, il Ministro si è sottoposto a esami che hanno comportato l’asportazione di alcuni polipi e dei prelievi da analizzare, ma senza alcuna preoccupazione, mentre sabato scorso si era sottoposto a dei controlli cardiologici presso la struttura poliambulatorio Montezemolo di Roma. All’ospedale Fatebenefratelli, il Ministro è stato seguito dal professor Guido Costamagna, dal dottor Milutin Bulajic. All’ambulatorio Montezemolo dal dottor Paolo Giuliani, oltre che dal professor Nicola Galea, radiologo del Policlinico Umberto I.

Il Ministro ringrazia tutti per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti, ma ribadisce che la situazione è pienamente sotto controllo e che già è tornato al lavoro, come sempre”, conclude la Difesa.

Gli auguri di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha subito inviato un messaggio di auguri al ministro Crosetto, tra i fondatori del partito della premier Fratelli d’Italia. “Forza Guido!”, ha scritto la presidente del Consiglio sui social.

Anche il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ha espresso “un sincero augurio di pronta guarigione al Ministro Guido Crosetto“. “Con l’auspicio – prosegue la terza carica dello Stato – che possa presto rimettersi in piena salute. Grazie per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall’operazione”.

Salvini: “Auguri di pronta guarigione”

“Un abbraccio e auguri di pronta guarigione a Guido Crosetto da tutti noi. Forza Guido!”, ha scritto sui social il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.

Gli auguri di Casellati

“Un forte abbraccio e i miei auguri di pronta guarigione al Ministro Guido Crosetto, operato stamattina al Fatebenefratelli di Roma”, ha dichiarato la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

Valditara: “Sinceri auguri di pronta guarigione”

“Sinceri auguri di pronta guarigione al collega e amico Guido Crosetto“, ha detto in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Italia Viva: “Auguri di buona guarigione a Crosetto”

Anche Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, capigruppo di Italia Viva alla Camera e al Senato, hanno mandato un messaggio al ministro della Difesa: “A Guido Crosetto il nostro augurio di buona guarigione e di tornare presto al suo impegno quotidiano con l’energia di sempre”.