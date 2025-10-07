Ilaria Salis mantiene l’immunità: Parlamento Ue a favore con un voto di scarto

L’Aula del Parlamento europeo ha deciso di difendere l’immunità dell’europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, respingendo con un solo voto di scarto la richiesta di revoca avanzata dalle autorità ungheresi. Salis è accusata di aver partecipato all’aggressione di due attivisti neonazisti nel febbraio 2023 a Budapest in occasione di una contro-manifestazione nel Giorno dell’Onore, una rievocazione storica di omaggio a combattenti e militanti filonazisti. Su 628 votanti, hanno votato a favore 306, contro 305 e 17 astenuti, approvando la posizione della commissione Affari giuridici del Parlamento europeo (JURI), che aveva deciso, anch’essa con un voto di scarto (13 a 12) di non revocare l’immunità di Salis. Il voto è stato segreto, come richiesto da tutto il centrosinistra, e a maggioranza semplice. Prima di essere liberata in seguito alla sua elezione a europarlamentare, Salis è rimasta 15 mesi in carcere in Ungheria, denunciando condizioni detentive disumane. “Siamo tutti antifascisti“, ha commentato su X l’eurodeputata di Avs.

Esultanza e abbracci per l’eurodeputata dopo il voto in plenaria

Subito dopo il voto che ha difeso l’immunità, i colleghi di Ilaria Salis si sono stretti attorno a lei per abbracciarla. Scene di esultanza anche in tutto il campo del centrosinistra. Un eurodeputato ungherese si è lamentato del malfunzionamento di una scheda di voto e ha chiesto di ripetere il voto, ma la presidente Roberta Metsola ha respinto la richiesta.

Budapest: “Elite di Bruxelles protegge estremisti e pro-Hamas”

“Grazie al voto di oggi dei suoi compagni al Parlamento europeo, Ilaria Salis rimane protetta dalla sua giusta punizione. Il suo posto è in prigione, non in Parlamento. Non dimentichiamo chi è veramente Salis: un’attivista violenta di Antifa che è venuta in Ungheria per dare la caccia agli oppositori politici nelle strade – con un martello”, ha scritto su X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. “Non dimentichiamo: la stessa élite di Bruxelles che protegge estremisti come Salis sta ora lavorando per isolare Israele. L’Ungheria continua a sostenere fermamente Israele e rifiuta qualsiasi forma di supporto al terrorismo. Diciamo no – all’antisemitismo, al terrorismo e all’agenda radicale di estrema sinistra che minaccia la pace e la sicurezza dell’Europa”, aggiunge. “Negli ultimi giorni, Ilaria Salis si è unita al carro dell’attivismo della Flotilla, ripetendo le calunnie più vili contro Israele – definendolo un “regime genocida e di apartheid” e persino accusandolo di torturare Greta Thunberg. Questa è la classica propaganda terroristica dalla bocca di una terrorista. Salis non è una difenditrice dei diritti umani. È un’estremista radicale che glorifica la propaganda terroristica e maschera la barbarie di Hamas come ‘attivismo’ e ‘difesa dei diritti umani‘”, ha rimarcato.

Salvini: “Salvata anche da qualcuno di ‘centrodestra’, vergogna”

“Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!“, ha commentato su X il leader della Lega, Matteo Salvini. “Martedì 7 ottobre, Parlamento europeo. Salis scappa dal processo”, si legge in una card a corredo del post.

Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di “centrodestra” ha votato per… pic.twitter.com/a0ZHu0c4CZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 7, 2025

Zingaretti: “Bene voto dell’Eurocamera, c’è spazio per difendere i valori Ue”

“Bene la difesa dello Stato di diritto su Ilaria Salis. Il voto conferma che in questo Parlamento c’è molto da fare e da lavorare, e c’è spazio per vincere e difendere l’Europa e i suoi valori. Lo abbiamo fatto e lo faremo sempre”, ha dichiarato Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo.