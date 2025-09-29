Elezioni Valle d’Aosta 2025, al via lo spoglio: centrodestra avanti

Sono partite dalle 8 le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni in Valle d’Aosta 2025, dove si rinnova il Consiglio regionale e le amministrazioni di 65 comuni della regione. Il voto si è tenuto nella giornata di domenica 28 settembre dalle 7 alle 23, mentre si votava anche nelle Marche. L’affluenza finale, secondo quanto comunicato dalla Regione, si attesta al 62,98%.
Lo spoglio al via dalle 8
Lo scrutinio per il rinnovo del Consiglio regionale si svolge oggi dalle 8, mentre martedì 30 settembre si svolgerà lo scrutinio delle comunali, dalle 8 nei comuni interessati al voto. In Valle D’Aosta non è prevista l’elezione diretta del ‘governatore’, che viene a sua volta eletto dal rinnovato Consiglio regionale (35 membri) alla prima riunione.
Dopo 14.091 schede scrutinate (pari al 21,7%) in Valle d’Aosta per le elezioni regionali, il centrodestra è avanti con il 33,11%, l’Union Valdôtaine è al 26,07% e gli Autonomisti di centro sono al 13,86%. Il Pd si attesta al 9,56% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,42%. Nel centrodestra, Forza Italia è la prima lista della coalizione con il 12,67%, segue Fratelli d’Italia con l’11,64% e la Lega si attesta all’8,80%.
L’affluenza finale, secondo quanto comunicato dalla Regione, si attesta al 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223 aventi diritto al voto. Il Comune con l’affluenza più alta è stato Valgrisenche, con il 90,42% di votanti; quello con l’affluenza più bassa è stato Courmayeur, con il 50,57% di votanti. Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l’affluenza definitiva per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 70,50%, pari a 72.705 votanti.