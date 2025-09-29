Elezioni Valle d’Aosta 2025, al via lo spoglio: centrodestra avanti

L’Union Valdôtaine al momento è il primo partito davanti agli Autonomisti di centro

Sono partite dalle 8 le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni in Valle d’Aosta 2025, dove si rinnova il Consiglio regionale e le amministrazioni di 65 comuni della regione. Il voto si è tenuto nella giornata di domenica 28 settembre dalle 7 alle 23, mentre si votava anche nelle Marche. L’affluenza finale, secondo quanto comunicato dalla Regione, si attesta al 62,98%.

Lo spoglio al via dalle 8

Lo scrutinio per il rinnovo del Consiglio regionale si svolge oggi dalle 8, mentre martedì 30 settembre si svolgerà lo scrutinio delle comunali, dalle 8 nei comuni interessati al voto. In Valle D’Aosta non è prevista l’elezione diretta del ‘governatore’, che viene a sua volta eletto dal rinnovato Consiglio regionale (35 membri) alla prima riunione.