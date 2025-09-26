Salvini: “Stiamo lavorando al permesso di soggiorno a punti”

“Stiamo lavorando sul permesso di soggiorno a punti. Così come c’è la patente a punti e a chi guida drogato o ubriaco si tolgono dei punti, a maggior ragione, se ti concedo la cittadinanza e ti apro le porte di casa mia, ti tolgo quei punti e ti rispedisco al tuo Paese”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Mattino Cinque News’ su Canale 5. “Stiamo lavorando come Lega e come governo perché” i migranti condannati “scontino la pena al loro Paese. Ce ne sono troppi”, ha aggiunto.



Salvini: “Ragazzi in barca a vela si fermino e consegnino aiuti a Chiesa”





“È il momento di abbassare i toni anche in politica. Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, conto che non ci sia nessun abbattimento di aerei” e “conto che i ragazzi che sono in barca a vela si fermino e consegnino alla Chiesa cattolica” i viveri per Gaza. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Mattino Cinque News’ su Canale 5. “Debito europeo per comprare armi? No, diplomazia, dialogo e rispetto”, ha aggiunto.

Il vicepremier: “Qualcuno in Europa ha bisogno di questo clima di tensione”



Salvini ha parlato anche del conflitto tra Russia e Ucraina: “Non ho elementi per dire che Tizio o Caio vogliono la guerra, noto che chi continua a insistere a dire ‘Entriamo in guerra contro la Russia’ e chiede un esercito europeo non usa parole di pace. È possibile che qualcuno che è in difficoltà nel suo Paese, non il governo italiano… Altri in Europa hanno bisogno di questo clima di tensione per rimanere al loro posto. Noi no, i nostri figli non andranno a combattere in Ucraina” ha sottolineato.