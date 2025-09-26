Regionali Marche 2025: quando si vota e i candidati

Si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 settembre le votazioni per l’elezione del presidente della Giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche.
Sono 1 milione e 330mila e 501 i marchigiani chiamati al voto in questa tornata elettorale nelle 1.572 sezioni che saranno aperte domenica 28 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 dalle ore 7 alle 15.
Marche: ecco chi sono i candidati
I candidati alla presidenza della Giunta regionale sono sei. Ecco chi sono
- Francesco Acquaroli (coalizione di centrodestra)
- Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare)
- Francesco Gerardi (Forza del Popolo)
- Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano)
- Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione)
- Matteo Ricci (coalizione di centrosinistra)
I candidati al Consiglio regionale sono 526 e i 30 che risulteranno eletti andranno a ricoprire l’incarico di consigliere regionale per la 12esima legislatura. La ripartizione dei seggi è provinciale, in base al censimento permanente della popolazione delle Marche che certifica 1milione e 487mila e 150 abitanti complessivi. Di conseguenza la ripartizione dei seggi sarà:
- Ancona 9 seggi
- Ascoli Piceno 4
- Fermo 4
- Macerata 6
- Pesaro e Urbino 7
Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire quindi dalle 15 di lunedì 29 settembre. Sarà possibile seguire da remoto gli aggiornamenti delle operazioni e consultare i dati in tempo reale attraverso i link a disposizione sui siti istituzionali della Regione Marche. Le pagine dedicate alle elezioni regionali 2025 sono www.elezioni.marche.it e dati.elezioni.marche.it.
Regionali 2025: le altre regioni al voto
Ecco tutte le regioni chiamate al voto.
- Calabria – 5 e 6 ottobre.
- Campania – 23 e 24 novembre.
- Marche – 28 e 29 settembre.
- Puglia – 23 e 24 novembre.
- Toscana – 12 e 13 ottobre.
- Valle d’Aosta – 28 e 29 settembre.