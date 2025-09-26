Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 26 settembre 2025

Ultima ora

Regionali Marche 2025: quando si vota e i candidati

Regionali Marche 2025: quando si vota e i candidati
LaPresse
LaPresse

Oltre un milione e 300mila marchigiani chiamati alle urne

Si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 settembre le votazioni per l’elezione del presidente della Giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche.

Sono 1 milione e 330mila e 501 i marchigiani chiamati al voto in questa tornata elettorale nelle 1.572 sezioni che saranno aperte domenica 28 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 dalle ore 7 alle 15.

Marche: ecco chi sono i candidati

I candidati alla presidenza della Giunta regionale sono sei. Ecco chi sono

  • Francesco Acquaroli (coalizione di centrodestra)
  • Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare)
  • Francesco Gerardi (Forza del Popolo)
  • Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano)
  • Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione)
  • Matteo Ricci (coalizione di centrosinistra)

I candidati al Consiglio regionale sono 526 e i 30 che risulteranno eletti andranno a ricoprire l’incarico di consigliere regionale per la 12esima legislatura. La ripartizione dei seggi è provinciale, in base al censimento permanente della popolazione delle Marche che certifica 1milione e 487mila e 150 abitanti complessivi. Di conseguenza la ripartizione dei seggi sarà:

  • Ancona 9 seggi
  • Ascoli Piceno 4
  • Fermo 4
  • Macerata 6
  • Pesaro e Urbino 7

Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire quindi dalle 15 di lunedì 29 settembre. Sarà possibile seguire da remoto gli aggiornamenti delle operazioni e consultare i dati in tempo reale attraverso i link a disposizione sui siti istituzionali della Regione Marche. Le pagine dedicate alle elezioni regionali 2025 sono www.elezioni.marche.it e dati.elezioni.marche.it.

Regionali 2025: le altre regioni al voto

Ecco tutte le regioni chiamate al voto.

  • Calabria – 5 e 6 ottobre. 
  • Campania – 23 e 24 novembre. 
  • Marche – 28 e 29 settembre. 
  • Puglia – 23 e 24 novembre.
  • Toscana – 12 e 13 ottobre. 
  • Valle d’Aosta – 28 e 29 settembre
© Riproduzione Riservata