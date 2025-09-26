Regionali Marche 2025: quando si vota e i candidati

Si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 settembre le votazioni per l’elezione del presidente della Giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche.

Sono 1 milione e 330mila e 501 i marchigiani chiamati al voto in questa tornata elettorale nelle 1.572 sezioni che saranno aperte domenica 28 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 dalle ore 7 alle 15.

Marche: ecco chi sono i candidati

I candidati alla presidenza della Giunta regionale sono sei. Ecco chi sono

Francesco Acquaroli (coalizione di centrodestra)

Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare)

Francesco Gerardi (Forza del Popolo)

Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano)

Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione)

Matteo Ricci (coalizione di centrosinistra)

I candidati al Consiglio regionale sono 526 e i 30 che risulteranno eletti andranno a ricoprire l’incarico di consigliere regionale per la 12esima legislatura. La ripartizione dei seggi è provinciale, in base al censimento permanente della popolazione delle Marche che certifica 1milione e 487mila e 150 abitanti complessivi. Di conseguenza la ripartizione dei seggi sarà:

Ancona 9 seggi

Ascoli Piceno 4

Fermo 4

Macerata 6

Pesaro e Urbino 7

Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire quindi dalle 15 di lunedì 29 settembre. Sarà possibile seguire da remoto gli aggiornamenti delle operazioni e consultare i dati in tempo reale attraverso i link a disposizione sui siti istituzionali della Regione Marche. Le pagine dedicate alle elezioni regionali 2025 sono www.elezioni.marche.it e dati.elezioni.marche.it.

