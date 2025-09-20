Lega, Matteo Salvini annulla gli impegni per controlli medici: confermata la presenza a Pontida

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annullato tutti gli impegni pubblici previsti per oggi, sabato 20 settembre, per sottoporsi a controlli medici. Lo ha comunicato la stessa Lega rassicurando che non c’è nulla di preoccupante e che Salvini sarà regolarmente presente domani a Pontida per il tradizionale raduno del Carroccio. Secondo quanto si apprende il vicepremier sarebbe alle prese con calcoli renali, motivo per cui è stata necessaria una pausa negli impegni pubblici odierni.

Impegni annullati e manifestazioni saltate

Salvini era atteso alle 11:30 a Nogara, in provincia di Verona, per celebrare il 50° anniversario dello stabilimento Coca-Cola. In serata, invece, avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione della Lega Giovani a Pontida, un evento propedeutico al raduno principale previsto domani sul pratone della cittadina nelle valli bergamasche.

Confermata la presenza a Pontida

Nonostante il malore e i controlli medici, la presenza di Matteo Salvini a Pontida domani è confermata. L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi per la Lega, con la partecipazione di militanti, dirigenti e simpatizzanti provenienti da tutta Italia.