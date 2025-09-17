Regionali Marche, Schlein con Ricci: “Uniti, andiamo a vincere insieme”

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali 2025 nelle Marche, il prossimo 28 e 29 settembre. Mentre la premier Meloni è ad Ancona con i leader del centrodestra per il governatore uscente Acquaroli, la leader del Pd Elly Schlein partecipa a Pesaro a un evento elettorale in sostegno dello sfidante, Matteo Ricci. Con lei Stefano Bonaccini. “Andiamo a vincere insieme. Voglio ringraziare dal profondo del cuore Stefano Bonaccini, siamo qui insieme per portare un messaggio: unità. Testardamente unitari dentro il Pd e dentro la coalizione”, le parole della segretaria dem. “Queste elezioni le vincerà chi sarà in grado di mobilitare l’elettorato“, ha aggiunto. “Vi chiedo di andare nei luoghi di lavoro, nelle biblioteche, al mercato, al bar mentre prendete il caffè fra le persone che non credono più che il voto faccia la differenza“, ha proseguito Schlein.