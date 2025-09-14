Schlein a Meloni: “Uniti vi batteremo”. La premier: “Uniti solo da ossessione batterci”

La segretaria Pd Elly Schlein chiude la Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia. “Ecco il senso della sfida: costruire un Pd che sia sempre più simile alle Feste dei suoi militanti. Costruire un progetto nuovo che si nutre delle culture da cui è nato, mescolandole”. “Un partito plurale, e teniamocelo stretto in mezzo a tutti questi partiti personali. Abbiamo perseguito testardamente un obiettivo: unità, unità, unità. Siamo orgogliosi di aver costruito un’alleanza di centrosinistra in tutte le Regioni al voto. Avanti uniti, non succedeva da 20 anni. Dico a Giorgia Meloni e alla destra abituatevi, perché non ce lo facciamo più il favore di dividervi e uniti e compatti vi batteremo, prima alle Regionali e poi alle Politiche. Sono convinta che noi ce la faremo. Sono convinta che costruiremo passo passo l’alleanza progressista per battere le destre e cambiare questo Paese”, ha aggiunto.

“Governo piega politica estera Italia a sue amicizie ideologiche“

“Non si può piegare la politica estera di un grande Paese come l’Italia alle amicizie politiche e ideologiche. Si riempiono la bocca di sovranità, ma io vedo tanta subalternità a Trump e a Netanyahu”. Così la segretaria Pd Elly Schlein chiudendo la Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia. “Questa destra non tollera di essere sottoposta alla legge come tutti. E allora si nutre di un nemico al giorno per nascondere che non sta dando risposte ai cittadini. Un capro espiatorio. E’ sempre colpa di qualcun altro, mai che si assumano loro una responsabilità che sono al Governo da 3 anni. Non attacca più”, ha aggiunto.

Medioriente, Schlein: “Basta ipocrisia e doppi standard, reagire come con Putin“

“Gaza non sarà mai un resort di lusso come invocato da Trump, Gaza è dei palestinesi. Non ne possiamo più delle parole ipocrite del governo italiano, basta con questi insopportabili doppi standard, abbiamo reagito insieme quando i crimini di guerra li ha commessi Putin, dobbiamo farlo anche quando quei crimini li compie Netanyahu”. Così la segretaria Pd Elly Schlein chiudendo la Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia.

Il collegamento con Scotto e Corrado sulla Flotilla

“A proposito di unità voglio ringraziare anche una persona con cui stiamo lavorando tanto all’unità, dentro e fuori il partito, il nostro presidente Stefano Bonaccini. Insieme vogliamo dare il benvenuto in collegamento dalla Sumud Flotilla dal Mediterraneo ad Arturo Scotto e Annalisa Corrado”. Così la segretaria Pd Elly Schlein chiudendo la Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia. “Siamo finalmente salpati da Augusta e ci ricongiungeremo con la flotta che viene da Tunisi, che come sapete ha avuto diversi problemi. Abbiamo un unico scopo, portare a termine la più grande missione umanitaria degli ultimi tempi”, ha raccontato Scotto. “La Sumud Flotilla è una missione pacifica e pacifista, che si svolge nel pieno rispetto del diritto internazionale, di cui troppo spesso si fa carta straccia, con i potenti che vogliono governare con la loro arroganza. Aiutare qualcuno è pienamente legittimo, è chi lo impedisce che compie un crimine atroce”, ha aggiunto Corrado.

Meloni a Schlein: “Noi uniti da valori, voi da ossessione batterci”

“La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall’ossessione di battere noi”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni replicando alle parole pronunciate dalla segretaria Pd Elly Schlein alla Festa dell’Unità. “Vi batteremo, non vi faremo il favore di dividerci”, ha detto la leader dem.