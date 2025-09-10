Polonia, Conte: "Scenari preoccupanti, serve sangue freddo"

“Sono provocazioni in un contesto in cui Putin continua assolutamente a dettare la legge di chi si ritiene più forte, di chi vuole conseguire conquiste sul campo, quindi bisogna reagire con grande sangue freddo”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a Macerata, in merito alla presenza di droni della Russia nello spazio aereo polacco. Conte ha citato l’articolo 4 del Trattato Nato: “Abbiamo saputo anche che c’erano degli aerei italiani di ricognizione coinvolti, è stato invocato l’articolo 4, sono scenari che sono assolutamente preoccupanti”.