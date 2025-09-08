Meloni assente a Cernobbio, interrogazione Iv: “A New York su volo di Stato?”. Palazzo Chigi: “Svolge suo ruolo di madre”

Interrogazione di Italia viva sull’assenza della premier Giorgia Meloni agli eventi clou dello scorso in Lombardia: dal Forum di Cernobbio alla camera ardente di Giorgio Armani, passando per il Gran premio di Formula 1 a Monza. “La presidente del Consiglio dei ministri” intende “chiarire le ragione per le quali non si sia recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso? Intende chiarire se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di stato o in Puglia?”, scrive nell’interrogazione parlamentare appena depositata il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva.

I dubbi di Italia viva sul weekend della premier

“Organi di stampa riportano come durante lo scorso fine settimana, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica, salvo le congratulazione via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo, nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani. Non si può, infatti, non esprimere – spiega Borghi – un certo stupore nell’osservare come la presidente del Consiglio dei Ministri non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza”.

Palazzo Chigi: “Presidente ha diritto di svolgere ruolo di madre”

A stretto giro di posta arriva la replica di Palazzo Chigi. “Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano “misteri” sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre“, si legge nella nota. “Il Presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all’andata e al ritorno, perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private. Pertanto, il Presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito”, è la conclusione del comunicato.