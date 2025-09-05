Regionali Puglia, verso l’ok alla candidatura di Decaro

Per le Elezioni Regionali in Puglia Antonio Decaro avrebbe deciso di superare il veto posto nei confronti di Nichi Vendola e accettare la candidatura a presidente, nonostante la presenza dell’ex governatore tra le liste di Avs. È quanto si apprende da diverse fonti del campo largo che lavorano sul dossier. Stasera Decaro è atteso a Bisceglie sul palco della Festa dell’Unità insieme alla segreteria del Pd, Elly Schlein. La data delle elezioni non è stata ancora definita.

Conte: “Test importante, non lascerà indifferente politica nazionale“

“Ogni volta che ci sono delle elezioni regionali si parla sempre della ricaduta sul piano del governo nazionale, è chiaro che adesso c’è anche un test importante perché ci sono tante regioni anche consistenti, grandi, che vanno al voto. Sicuramente il risultato di questo passaggio elettorale difficilmente lascerà indifferente la politica nazionale”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, in un punto stampa a Cosenza. “Adesso però pensiamo a concentrarci su ogni singola regione – aggiunge – perché noi dobbiamo, com’è nell’attitudine del Movimento, costruire singoli progetti a misura delle singole regioni. Dobbiamo farlo con grande disponibilità e generosità, come nella tradizione del Movimento, con grande spirito costruttivo, e cerchiamo di essere competitivi e di offrire davvero una alternativa. Poi si faranno i conti dopo, ma non mi va assolutamente prima né di fare pronostici né di anticipare quelle che potrebbero essere ricadute sul piano del dibattito nazionale”.

Conte: “Comunità M5s rimasta in silenzio, ora chiede chiara soluzione“

Non commento” la nota diffusa da Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale Puglia, sulla situazione legata alla candidatura di Antonio Decaro, “è la posizione che la comunità pugliese del Movimento Cinque Stelle, una comunità radicata e consistente, esprime dopo alcuni mesi di varie vicissitudini che non trovano ancora composizione. Una comunità che è rimasta in silenzio sin qui, che si è dichiarata costruttivamente disponibile a una soluzione, e adesso chiede che ci sia una chiara soluzione”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, in un punto stampa a Cosenza.

M5S: “Difficile alternativa a Decaro, tempo è scaduto”

“Invitiamo le altre forze progressiste a compiere un serio e definitivo sforzo per colmare le distanze e superare gli ultimi ostacoli che si frappongono a riconoscere tutti in Decaro il candidato oggettivamente più idoneo per determinare una stagione inedita e positiva, da cui noi per primi non potremmo prescindere. D’altra parte al punto nel quale siamo arrivati è difficile ipotizzare un diverso candidato, per il Movimento 5 Stelle e per l’insieme della coalizione”. Così in una nota Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale Puglia. “Sono ormai mesi che il Movimento 5 Stelle ha dichiarato la propria disponibilità a confrontarsi con le altre forze dell’area progressista per costruire un serio progetto politico per la Puglia in vista della campagna elettorale ormai alle porte – spiega l’esponente pentastellato -. Confidavamo di poterci confrontare su temi e obiettivi che ci stanno a cuore e che riteniamo assolutamente prioritari per soddisfare i bisogni di famiglie e imprese pugliesi. Per agevolare questo percorso, nonostante per noi vengano prima i programmi, abbiamo riconosciuto da subito che la candidatura di Antonio Decaro è autorevole e gode di un ampio consenso popolare. Abbiamo espresso questa fiducia personale soprattutto per una specifica ragione: Decaro ha dichiarato in modo chiaro e convinto che vuole aprire la Puglia a una stagione politica di rinnovamento. Quest’ultima è per noi una condizione imprescindibile per potere offrire il nostro contributo.