Andrea Stroppa contro Meloni: “Oggi il paese è meno sicuro”

Rilancia due video in cui Giorgia Meloni, prima di arrivare a palazzo Chigi, si sofferma sui dossier migranti e sicurezza e poi risponde in maniera piccata a un post di Fratelli d’Italia sugli stessi temi. Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, mette nel mirino il governo e il partito della premier affermando su X che “questo Paese ogni giorno è meno sicuro e libero”. In un post sulla piattaforma social Stroppa afferma che “a Roma, ci sono gang provenienti dal Nord Africa e dall’America Latina che controllano completamente interi quartieri. Dietro queste gang, sono coinvolti molti italiani”. “Ho sentito numerose promesse da parte di autorità e politici di fermare questa follia, ma nulla è cambiato – sottolinea –. Affermano di fare del loro meglio per garantire la sicurezza delle persone, ma i giudici impediscono azioni efficaci per bonificare queste aree, il che è una bugia enorme”.

L’uomo di Musk in Italia: “Poliziotti mi dicono che governo non vuole risolvere problema”

Stroppa infatti afferma che “numerosi agenti di polizia mi hanno informato che la leadership non è disposta a risolvere il problema. In effetti, un importante ministro italiano ha suggerito privatamente di impiegare l’esercito per supportare gli sforzi della polizia in aree specifiche, ma questa proposta è stata infine respinta”. “Nonostante ciò che la propaganda possa suggerire, l’Italia sta peggiorando e ha scelto di abbandonare i suoi bravi cittadini. Sono così dannatamente dispiaciuto per il mio Paese”, conclude prima di rilanciare dei filmati in cui Meloni, “prima di diventare presidente”, dichiara che “in Italia non si entra illegalmente. Se si devono alzare i muri si alzano i muri, se si deve fare il blocco navale si fa blocco navale si fa il blocco navale, se si devono scavare le trincee si scavano le trincee, ma in Italia non si entra illegalmente, punto”. Nell’altro video la premier afferma invece che “girare nelle nostre città sta diventando un’impresa ogni giorno più ardua. Micro-criminalità diffusa, violenze, spaccio a cielo aperto, baby-gang. Strade, piazze, a volte interi quartieri completamente abbandonati al degrado e sottratti al controllo dello Stato”.

Rispetto significa aumentare salari, dotarli di armi moderne, mezzi adeguati, tutele legali.



Non post. Si, certo, nel presente avere potere significa accumulare privilegi e ricchezze. Ma a cosa serve tutto ciò se questo Paese ogni giorno è meno sicuro e libero? https://t.co/0BX9NeDPSz — Andrea Stroppa 🐺 Claudius Nero's Legion 🐺 (@andst7) September 5, 2025

La replica a FdI: “Aumentare salari non fare post”

Infine, Stroppa risponde a un post pubblicato sempre su X da FdI nel quale il partito di via della Scrofa scrive che “ogni assurdo tentativo di delegittimare il lavoro delle Forze dell’Ordine crolla di fonte alla prontezza e alla straordinaria professionalità che ogni volta dimostrano. Se la celebrazione della Festa di Santa Rosa, a Viterbo, è avvenuta in totale sicurezza è solo grazie a loro. L’Italia vi deve rispetto e gratitudine”. “Rispetto significa aumentare salari, dotarli di armi moderne, mezzi adeguati, tutele legali. Non post – attacca l’uomo di Musk –. Sì, certo, nel presente avere potere significa accumulare privilegi e ricchezze. Ma a cosa serve tutto ciò se questo Paese ogni giorno è meno sicuro e libero?”.