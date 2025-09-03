“Aerei israeliani a Sigonella”, la denuncia di Bonelli

“Chiediamo immediate spiegazioni al governo su quanto accaduto nelle ultime ore: tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Uno di questi velivoli, un KC-130H, è decollato ieri dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15.10 ed è atterrato a Sigonella alle 18.40, per poi ripartire. È inaccettabile che basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde. “Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza, oppure sono venuti a caricare materiale bellico? In entrambi i casi, saremmo di fronte a una gravissima complicità dell’Italia. Per questo presenteremo immediatamente un’interpellanza urgente in Parlamento: non è tollerabile che il nostro Paese metta a disposizione il proprio territorio e le proprie basi per operazioni militari che hanno come unico obiettivo quello di prolungare il genocidio a Gaza”, conclude.

“Buon vento Scuderi e Global Sumud Flotilla”

“Tra pochi giorni Benedetta Scuderi, europarlamentare verde di Avs, sarà a bordo della Global Sumud Flotilla, la più grande missione marittima civile mai organizzata, per rompere l’assedio su Gaza, contro l’indifferenza dei governi e delle istituzioni europee”. Così in un post sui social lo stesso Angelo Bonelli, che ha proseguito: “La Global Sumud Flotilla è la risposta civile e nonviolenta all’inerzia dei governi: un corridoio umanitario via mare, la rottura di un embargo che affama Gaza, la voce di chi non accetta che il Mediterraneo diventi solo un mare di muri e complicità. Chiediamo al governo italiano di riconoscere il carattere umanitario di questa missione e di garantire la sicurezza delle imbarcazioni e l’incolumità dei cittadini italiani che vi partecipano”.

“Come Alleanza Verdi e Sinistra stiamo denunciando in tutti i luoghi delle istituzioni, in tutte le piazze e in ogni sede, la complicità politica con un genocidio che continua sotto i nostri occhi: decine di migliaia di morti, bambini condannati alla fame, un popolo stremato dalla pulizia etnica di Israele e dal silenzio internazionale. Buon vento Benedetta, buon vento alla Global Sumud Flotilla. Con te, con Gaza, con chi lotta per la dignità e per la vita”, ha concluso Bonelli.

Sigonella: che cos’è e il precedente di Craxi

Situata in Sicilia, nei pressi di Catania, Sigonella è una base mista, sotto comando italiano ma utilizzata estensivamente da Marina e Aeronautica statunitensi. È soprannominata “la portaerei del Mediterraneo” per la sua centralità nelle missioni Usa in Nord Africa, come in tutta l’area del Mediterraneo. La base è celebre anche per un episodio che coinvolse gli Stati Uniti e il governo italiano, guidato da Bettino Craxi, nel 1985. Il governo Usa fece atterrare a Sigonella un aereo con a bordo i dirottatori dell’Achille Lauro, e i commando americani erano già pronti a salire a bordo per bloccare i terroristi palestinesi. Craxi però si oppose fermamente all’azione, rivendicando la sovranità italiana e rifiutando l’estradizione dei sequestratori palestinesi in America, affermando, in un celebre discorso alla Camera: “Chi fa giustizia da solo non è un alleato”.