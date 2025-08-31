Femminicidio e siti sessisti, Commissione parlamentare vuole chiudere inchiesta entro fine anno

Dopo la diffusione di immagini di donne senza consenso, l’obiettivo è aggiornare le leggi su revenge porn e AI

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio ha fissato una scadenza chiara: concludere l’indagine sui siti e le piattaforme online a contenuto sessista entro la fine del 2025. La decisione arriva dopo la recente diffusione di foto e video di donne pubblicati online a loro insaputa, un fenomeno in crescita che coinvolge anche l’utilizzo di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale.

Violenza online e social: nuova priorità per la Commissione

“Ci siamo dati dei tempi stretti”, ha spiegato Martina Semenzato, presidente della Commissione. Il prossimo passo sarà la riunione dell’Ufficio di Presidenza prevista per il 9 settembre, ma i contatti tra i commissari sono già in corso. “C’è trasversalità politica sulla necessità di approfondire questo filone d’inchiesta”, ha dichiarato Semenzato, sottolineando come il tema della violenza di genere sui social rappresenti oggi una nuova, urgente declinazione del problema.

Diverse proposte di legge già depositate

La Commissione intende diventare un punto di sintesi tra le diverse proposte di legge già presentate sul tema. Alcune di queste normative, però, necessitano di essere aggiornate. “Non è che manchino reati o pene — ha spiegato Semenzato — ma alcune fattispecie non sono più attuali. Ad esempio, la legge sul revenge porn non contempla ancora la diffusione di immagini manipolate con l’intelligenza artificiale”.

Obiettivo: tutelare le vittime e aggiornare le leggi

La volontà condivisa all’interno della Commissione è di procedere in tempi rapidi per offrire risposte concrete. L’obiettivo è rafforzare gli strumenti giuridici di contrasto alla violenza digitale, aggiornando le leggi esistenti e colmando le lacune normative, soprattutto alla luce dei nuovi scenari digitali.