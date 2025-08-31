Bayrou: “Italia pratica dumping fiscale”. Palazzo Chigi: “Stupisce, affermazioni infondate”

Il primo ministro francese, Francois Bayrou, accusa l’Italia di praticare una politica di “dumping fiscale” con riferimento ai regimi vantaggiosi applicati dall’ordinamento nazionale a chi vi si trasferisce o vi rientra dopo alcuni anni passati all’estero (ad esempio la flat tax da 200mila euro o l’esenzione dall’imposta di successione per chi sposta la residenza in Italia). “Il nostro Paese, negli ultimi cinquant’anni, ha firmato 126 convenzioni fiscali con altrettanti Stati esteri. L’articolo fondamentale di questi accordi stabilisce che, se una persona si trasferisce all’estero, è il Paese ospitante a riscuotere le imposte. Come sapete, un trattato internazionale ha un valore superiore alle leggi nazionali“, ha detto Bayrou, parlando con i media francesi. “Per modificarlo bisognerebbe indire referendum, e nel frattempo – purtroppo – assistiamo a un fenomeno crescente: un vero e proprio nomadismo fiscale. Sempre più contribuenti scelgono di stabilirsi altrove, attratti da regimi più vantaggiosi“, ha aggiunto, citando il fatto che “è in questo contesto che l’Italia sta oggi conducendo una politica di dumping fiscale“.

Che cos’è il dumping fiscale

Il dumping fiscale è la pratica con cui uno stato adotta regimi fiscali estremamente favorevoli per attirare aziende, investitori o residenti stranieri. Questo, secondo i critici, distorce la concorrenza tra i Paesi e penalizza chi mantiene una tassazione più elevata, generando una sorta di concorrenza sleale.

La risposta di Palazzo Chigi: “Stupisce, affermazioni infondate”

La risposta di Palazzo Chigi non ha tardato ad arrivare. “Stupiscono le affermazioni, totalmente infondate, del primo ministro francese Francois Bayrou, secondo le quali l’Italia starebbe facendo ‘dumping fiscale’, penalizzando la Francia. L’economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione“, si legge in una nota della presidenza del Consiglio. “L’Italia non applica politiche di immotivato favore fiscale per attrarre aziende europee e, con questo Governo, ha addirittura raddoppiato l’onere fiscale forfettario in vigore dal 2016 a carico delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia – si legge ancora – L’Italia è piuttosto, da molti anni, penalizzata dai cosiddetti ‘paradisi fiscali europei‘, che sottraggono alle nostre casse pubbliche ingenti risorse. Confidiamo che, dopo queste affermazioni del suo primo ministro, la Francia voglia finalmente unirsi all’Italia per intervenire in sede di Unione Europea contro quegli Stati membri che applicano da sempre un sistematico dumping fiscale, con la compiacenza di alcuni Stati europei”.

Tajani: “Sbalordito, paradisi fiscali sono altri”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato le parole di Bayrou in un’intervista che uscirà lunedì sul quotidiano Il Messaggero. “Sono sbalordito, un’accusa frutto di un ragionamento totalmente sbagliato. Non voglio commentare la situazione politica ed economica in Francia, ma se l’Italia procede su un percorso economico positivo e mantiene una solidità politica rilevante questo non è perché pratica dumping fiscale e non cospira contro altri paesi europei. Ci sono altri, veri paradisi fiscali in Europa, ci sono altre profonde anomalie nella Ue che andrebbero corrette, queste sono le anomalie da contestare”, ha affermato.