Marta Fascina celebra la giornata mondiale del cane: su Instagram foto di Berlusconi e Dudù

Silvio Berlusconi e i suoi animali in una foto pubblicata da Marta Fascina per la giornata mondiale del cane 2025 (Foto Instagram)
LaPresse
LaPresse

Il post dell’ultima compagna dell’ex premier: “I cani ti danno tutto senza chiedere niente”

In occasione della giornata mondiale del cane, Marta Fascina, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, ha pubblicato su Instagram un post con una carrellata di foto che ritraggono l’ex premier, scomparso nel 2023, in compagnia degli amici a quattro zampe – ne aveva numerosi – tra cui Dudù, l’amato barboncino. Nel post, Fascina sottolinea come i cani “ti danno tutto, senza chiedere niente” e “sanno amare con lealtà e fedeltà“. Per questo e “altre mille cose – scrive – meritano il nostro amore. Se imparassimo ad amarli come meritano, saremmo molto vicini a Dio“.

