Lega ancora contro Macron: “Prima Salvini e ora gli Usa, Parigi si rassereni”

Non si placa la tensione sull’asse Italia-Francia, dopo l’affondo di Matteo Salvini contro la proposta del presidente francese, Emmanuel Macron, di inviare soldati europei in Ucraina. “Prima la reazione eccessiva alle semplici e rispettose opinioni di Matteo Salvini contro l’invio di soldati europei in Ucraina, ora l’attacco contro gli Stati Uniti a proposito di antisemitismo e la convocazione dell’ambasciatore. La situazione internazionale è molto delicata e richiede buonsenso e sangue freddo: confidiamo che tutti ritrovino la necessaria serenità, e che a Parigi evitino di investire altro tempo per convocare gli ambasciatori di mezzo mondo”, commenta il deputato della Lega, Paolo Formentini, responsabile del dipartimento Esteri del partito di via Bellerio.

Parigi convoca ambasciatore Usa per commenti ‘inaccettabili’

La Francia ha convocato l’ambasciatore statunitense a Parigi Charles Kushner dopo i suoi commenti “inaccettabili” nei confronti del presidente francese Emmanuel Macron, che il diplomatico ha accusato di “mancanza di azioni sufficienti” nella lotta contro l’antisemitismo. Lo riporta Ouest France. “Le accuse dell’ambasciatore sono inaccettabili”, ha scritto il ministero degli Esteri in una nota.

Oggi, in una lettera a Emmanuel Macron, l’ambasciatore americano in Francia ha espresso la sua preoccupazione per l’aumento degli atti antisemiti in Francia e ha criticato l’inazione del governo. Questa invettiva è arrivata pochi giorni dopo le critiche di Benjamin Netanyahu al presidente francese.

Polemica Salvini-Macron, convocata l’ambasciatrice italiana a Parigi

La Francia ha convocato giovedì 21 agosto l’ambasciatrice a Parigi, Emanuela D’Alessandro, a seguito dei commenti del vicepremier Matteo Salvini sul presidente Emmanuel Macron per il suo sostegno all’invio di truppe in Ucraina. Un ennesimo attacco che, a quanto si apprende, ha portato alla protesta da parte francese prima con il consigliere diplomatico della premier Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio, e con la Farnesina, e poi con la convocazione dell’ambasciatrice a Parigi. “Taches al tram”, attaccati al tram in milanese, aveva detto Salvini a margine di un evento sull’ipotesi di invio di truppe, “vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”.