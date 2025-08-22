Regionali Puglia 2025, Decaro: “Pronto a candidarmi”

Antonio Decaro è pronto a candidarsi per le elezioni regionali in Puglia, in programma in autunno. “Sono rimasto in silenzio finora, per rispetto della nostra comunità. Ma oggi sento il dovere di parlare ai cittadini pugliesi, ai sindaci, ai militanti e agli amici che mi chiedono: ‘Antonio, che hai deciso?’. Io non devo decidere nulla. Io sono pronto a candidarmi alla presidenza della Regione Puglia. Credo di avere l’esperienza necessaria e un grande amore per questa terra e la sua gente. Ma non basta”, scrive su Facebook l’europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Bari.

“Ho detto da subito – aggiunge Decaro – che per candidarmi devo sapere di poter guidare la Regione davvero, con piena libertà, guardando avanti e non indietro. Con il coraggio e la responsabilità di scrivere una pagina nuova”.

Decaro: “Non sarò ostaggio dei miei predecessori”

“A Michele Emiliano e a Nichi Vendola mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego. Ma io voglio essere un presidente libero, capace di assumermi fino in fondo la responsabilità delle scelte. Non voglio essere ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto. La Puglia non ha bisogno di un presidente a metà. Non è una questione personale. È una questione politica, nel segno del rinnovamento. Questo ho chiesto”, scrive ancora Decaro in un post su Facebook in cui annuncia di essere pronto a candidarsi per la presidenza della Puglia alle prossime elezioni regionali. “Non sono abituato a litigare, a protestare, a sgomitare per un posto al sole. Sono abituato a lavorare. Per questo fino a oggi – prosegue – ho scelto la strada del silenzio e del rispetto, nei confronti dei partiti, e dei pugliesi. Che oggi, però, meritano parole chiare”.

“So bene – conclude – che nessuno è indispensabile a cominciare da me. Il lavoro in Europa che sto facendo è importante, prestigioso e impegnativo. Se non ci saranno le condizioni per tornare in Puglia, continuerò a lavorare lì, per la mia terra, sostenendo lealmente il candidato progressista alla guida della Regione. Perché nessuna ambizione personale può venire prima del bene più prezioso: il futuro dei pugliesi”.

Emiliano: “Decaro candidato perfetto per Puglia, mia esclusione sarebbe immotivata”

“Io vorrei andare avanti. In questi venti anni abbiamo cambiato la storia della Puglia, abbiamo costruito la sua identità e abbiamo fatto conoscere al mondo quanto è bella e innovativa. È un mio diritto costituzionale correre per il consiglio e non può esistere un diritto di veto sulle candidature, salvo che non si tratti di nomi impresentabili e non è questo il caso. Sarebbe un’esclusione immotivata”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un’intervista a ‘la Repubblica’, commenta il recente incontro con Decaro. Emiliano smentisce la notizia secondo cui avrebbe ritirato la sua candidatura a consigliere regionale: “Non è vero, stiamo solo cercando di uscire da questa situazione tutti insieme, come sempre abbiamo fatto”.

Su un possibile incarico da assessore nella nuova giunta, Emiliano commenta: “Io non farò mai l’assessore nella Giunta pugliese perché, in questo caso, diventerei ingombrante controllando dall’interno ogni atto dell’esecutivo. Ma nell’assemblea legislativa la mia storia si diluisce tra quella di cinquanta consiglieri e certamente non opprime nessuno. Decaro continua ad essere il mio candidato. Io vorrei che la Regione, a cui ho dedicato tutta la mia vita, prima da magistrato poi da presidente, fosse guidata da lui. Spero che si convinca di non avere nulla da temere da una mia eventuale elezione”.

Bettini (Pd): “Bene candidature centrosinistra per regionali”

“Condivido le candidature. E, per quello che ho potuto fare, ho contribuito a consolidarle. Giani in Toscana è radicato ed è una persone per bene. Fico apre una pagina nuova nel governo della Campania, prendendo le cose buone che sono state realizzate negli anni precedenti. Decaro è popolarissimo, intelligente e un grande amministratore. Di Ricci, ho detto. Tentano di azzopparlo, perché sanno che è forte. L’obiettivo di queste candidature è unire la coalizione, proporre programmi nuovi, realistici e, al contempo, di speranza, con al centro la difesa e il miglioramento della sanità pubblica. Insomma, si può vincere”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, si esprime sulle prospettive delle prossime elezioni regionali in Toscana, Campania, Puglia e nelle Marche in un’intervista rilasciata all’Espresso

