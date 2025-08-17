Home > Politica > Mario Tozzi: “In Grecia spiagge libere e pulite, in Italia una vergogna”. È polemica

È polemica sui social media dopo un post di Mario Tozzi, noto geologo e divulgatore scientifico, in merito alla gestione delle spiagge in Italia. Durante una vacanza a Naxos, isola in Grecia, Tozzi ha pubblicato un post su Facebook in cui descriveva quella che, a suo parere, è la spiaggia perfetta: chilometri di sabbia libera, dune incontaminate, qualche stabilimento con lettini e ombrelloni a prezzi accessibili (circa 10 euro al giorno) e nessun rifiuto visibile. Ha inoltre sottolineato come in Grecia ci sia un equilibrio tra aree attrezzate e spiagge libere, a differenza dell’Italia, dove la privatizzazione della costa è in alcune zone massiccia.

Tozzi: “Gestione del demanio costiero in Italia, una vergogna”

Tozzi ha definito il sistema italiano di gestione del demanio costiero come “una vergogna“, criticando l’eccessiva privatizzazione e i prezzi troppo elevati per l’accesso alle spiagge attrezzate. Ha poi proposto alcune regole per riformare il sistema italiano, tra cui:

Mantenere almeno il 50% delle spiagge libere a livello comunale, spiaggia per spiaggia. Riservare il 20% delle spiagge per aree attrezzate gestite dai comuni a prezzi calmierati. Mettere all’asta il 30% delle concessioni private. Ribassare i prezzi delle concessioni. Garantire che tutte le strutture siano rimovibili e nessuna struttura permanente rimanga sulle spiagge da ottobre ad aprile. Limitare la durata delle concessioni a un massimo di 10 anni, poi rimetterle a bando.

Le polemiche

Questa posizione ha scatenato reazioni contrastanti nei commenti: c’è chi ha difeso il ruolo dei balneari, evidenziando l’importanza economica delle concessioni per il PIL nazionale, e chi ha condiviso le critiche sull’eccessiva privatizzazione e i costi proibitivi.