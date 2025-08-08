Calabria, sciolto Consiglio comunale dopo dimissioni Occhiuto

Il governatore aveva annunciato l’intenzione di dimettersi e ricandidarsi dopo l’indagine a suo carico

Il Consiglio regionale della Calabria è stato ufficialmente sciolto oggi, a seguito della presa d’atto delle dimissioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. La decisione è stata formalizzata durante la seduta dell’assemblea legislativa, convocata dal presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, dopo la comunicazione formale delle dimissioni da parte di Occhiuto.

Le dimissioni del presidente comportano automaticamente lo scioglimento del Consiglio regionale.

Roberto Occhiuto aveva annunciato la sua intenzione di dimettersi il 31 luglio scorso, dichiarando anche la volontà di ricandidarsi alle prossime elezioni regionali. In un video diffuso sui social, aveva affermato: “Ho deciso di dimettermi, ma ho anche deciso di ricandidarmi. Ho deciso di dire ai calabresi: siate voi a scrivere il futuro della Calabria”.

“Ho deciso di portarvi qui, di farvi vedere questo cantiere, il cantiere della metropolitana di Catanzaro. Ma avrei potuto portarvi in tanti altri luoghi della Calabria – a Sibari, nell’ospedale della Sibaritide; a Vibo, nell’ospedale di Vibo; a Palmi; nei cantieri degli aeroporti; in quelli della SS106 – per farvi vedere quante opere si stanno realizzando e quante opere oggi si vorrebbero fermare”, dichiara il governatore dimissionario che poi aggiunge: “Chi vorrebbe fermarle, la magistratura? No, io non ce l’ho con la magistratura. Non cambio idea: ho sempre detto che in una Regione complicata come la Calabria i magistrati devono fare il loro lavoro serenamente. D’altra parte, io ho chiarito ogni cosa, non ho nulla da temere dall’inchiesta giudiziaria”.

Roberto Occhiuto indagato per corruzione

L’11 giugno Roberto Occhiuto aveva postato un video shock sui social nel quale annunciava che era indagato per corruzione. “Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell’ambito di un’inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone”. Così il presidente della Regione Calabria Occhiuto in un video postato sui social. “Ho ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un’ipotesi di corruzione”.