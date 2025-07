Regionali Marche, Conte: “No ragioni per chiedere passo indietro di Ricci”

Giuseppe Conte in una conferenza stampa a tutto campo a Roma frena sull’alleanza con Pd e Avs ma non chiede le dimissioni dell’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, candidato alle Regionali nelle Marche per il centrosinistra. “Non ci sono ragioni per chiedere un suo passo indietro”, le parole dell’ex premier che chiarisce: “Non garantisco lo stesso formato di coalizione in tutte le Regioni”, lanciando un avvertimento a Schlein, Bonelli e Fratoianni: “Per costruire un’alternativa servono compagni viaggio affidabili

Conte: “Non garantisco stesso formato di coalizione dappertutto“

“Non garantisco lo stesso formato di coalizione in tutte le Regioni. Ci sono potentati locali e con alcuni è possibile lavorare e con altri no. Lo stesso formato di coalizione non si può riprodurre dappertutto: dipende da chi sono i signori delle tessere, da quali sono i programmi da condividere. Delle volte ci siamo e delle volte no”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa nella sede del Movimento a Roma.

Conte: “Alleanza organica con Pd e Avs non è possibile“

“Un’alleanza organica non è possibile. Nova ha deciso che il M5S sarà una forza progressista indipendente. Alleanza organica significherebbe legarsi con mani e piedi. Ma nessuno metta in dubbio il nostro impegno a costruire l’alternativa di governo”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa nella sede del Movimento a Roma, risponde a chi chiede se sia possibile una alleanza organica con Pd e Avs.

Conte: “Non ci sono ragioni per chiedere passo indietro a Ricci“

“Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Ricci. Non ci sono elementi a carico della sua colpevolezza. Chiedere un passo indietro sarebbe un brutto precedente”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa nella sede del Movimento a Roma. “Il M5S – ha proseguito Conte – ha scelto di tutelare in modo rigoroso i principi della buona politica: il rispetto della legalità e dell’etica pubblica. Questo impegno è il nostro dna: è una vocazione costitutiva del M5S. Sono questi gli elementi che ci hanno spinto a considerare la situazione del candidato Ricci. Siamo in coalizione e quindi è sorta la necessità di una pausa di riflessione per comprendere se è in discussione l’onestà del candidato”.

“Chiederemo a Ricci di rafforzare i presidi di legalità”

In ogni caso, ha detto Conte, “ci confronteremo nei prossimi giorni e chiederemo a Ricci alcune garanzie e di rafforzare presidi di legalità. Chiederemo di adottare un protocollo di legalità”.

Conte: “Per costruire alternativa servono compagni viaggio affidabili“

“Per costruire l’alternativa dobbiamo contrastare il riarmo, impegnarci sull’etica pubblica, definire le politiche sociali”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa nella sede del Movimento a Roma, risponde a chi chiede se sia possibile una alleanza organica con Pd e Avs. “C’è un dialogo – aggiunge – leale, serio, efficace e reale per consolidare un progetto che sia serio. La nostra preoccupazione non è solo andare a Chigi ma che cosa facciamo il giorno dopo. E per non deludere le attese degli italiani è necessario che i compagni di viaggio siano affidabili”.

Affidopoli,Conte: “Se elementi inchiesta dovessero cambiare trarremo conseguenze“

Sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il candidato alle Regionali nelle Marche Matteo Ricci, “se gli elementi dovessero cambiare, ne trarremo le dovute conseguenze. Davanti ai valori dell’etica pubblica non abbiamo mai anteposto l’interesse per una poltrona, come in Puglia”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa nella sede del Movimento a Roma.

Toscana, Conte: “Riflessione M5S in corso su coalizione, capire se ci sono condizioni“

“In Toscana è in corso una riflessione dei nostri gruppi. Bisogna capire se ci sono le condizioni: veniamo da 5 anni di opposizione a questa giunta”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa nella sede del Movimento a Roma, rispondendo a una domanda sulla coalizione di centrosinistra.





Ricci: “Apprezzo le parole di Conte, ora cambiamo le Marche insieme”

“Ho molto apprezzato le parole di Conte sulle Marche e concordo con lui nel rafforzare in Regione i presidi di legalità, di trasparenza e di controllo su affidamenti diretti, nomine e consulenze. Ringrazio il Movimento 5 Stelle, ora riprendiamo la campagna elettorale e cambiamo le Marche insieme“, è stato il commento di Ricci alle parole di Conte.

Schlein: “Bene supporto M5S a Ricci, ora andiamo a vincere insieme”

“Bene che anche il M5S abbia confermato il supporto a Ricci, adesso andiamo a vincere insieme nelle Marche”, ha detto a sua volta la segretaria del Pd, Elly Schlein.