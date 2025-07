Forza Italia, Tajani a colloquio con Marina e Pier Silvio Berlusconi: “Ascolto i consigli degli amici”

Oltre due ore di pranzo di lavoro. Il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, arriva a Milano per l’incontro con Marina e Pier Silvio Berlusconi. Con lui c’è anche Gianni Letta, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei governi guidati dal Cavaliere e storico braccio destro del fondatore di FI. Il confronto si tiene nella sede di Mediaset, a Cologno Monzese. Secondo quanto filtra, i figli di Berlusconi hanno confermato il loro sostegno al segretario azzurro, condividendo con lui la visione di una Forza Italia sempre più ancorata a quei valori liberali e moderati che sono l’eredità politica e ideale del Cavaliere.

Tajani: “Non è un incontro particolare”

In mattinata, il vicepremier azzurro ha parlato così del faccia a faccia, a margine di un punto stampa alla Farnesina: “Faccio tantissimi incontri. Non è particolare. Li conosco da quando erano ragazzi, sono anche amici personali, li vedo e li sento. Si parla di tante cose. Non è una cosa straordinaria, si dà a volte un’enfasi particolare ma è una cosa normale”. Al centro del colloquio diversi temi, a partire dallo stato di salute del partito, che oggi ha salutato il conferimento dell’incarico di coordinatore della comunicazione a Simone Baldelli, già deputato e vice presidente della Camera. Un incontro atteso nelle scorse settimane, ma poi rimandato per la missione negli Usa di Tajani. Lo ‘stop’ di Pier Silvio Berlusconi allo Ius scholae e la sua richiesta di rinnovamento del partito hanno ultimamente fatto discutere gli azzurri, reduci dal Consiglio nazionale che la scorsa settimana ha dato il via libera al nuovo statuto con la novità, fra le altre, di segretari regionali eletti e non più nominati.

Tajani: “Tra amici si parla di tutto”

“Come quando si parla tra amici, si parla di tutto. Non c’è un ordine del giorno, si parla di quello che accade, di quello che accade nel mondo, anche di Forza Italia. Sono sostenitori di FI. Li ascolto sempre, ascolto tutti i consigli che arrivano da persone amiche”, le parole del vicepremier azzurro prima del vis-à-vis con i figli maggiori del Cavaliere. Il confronto avviene nel giorno in cui Tajani annuncia in un’intervista a ‘Libero’ che “a settembre presenteremo il nuovo ‘manifesto della libertà’, aggiornando quello del 1994. Siamo al lavoro, il nostro coordinamento è guidato da Andrea Orsini che era un po’ il ghost writer di Berlusconi. Lavoreremo sui testi di Paolo Del Debbio, ascolteremo le categorie economiche”. “Il ‘manifesto della libertà’, della libertà economica, serve – osserva – a dare un’identità forte a Forza Italia e a differenziarla da Lega e Fratelli d’Italia. Più il centrodestra è plurale, più consensi attrae”.