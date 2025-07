Ebrei picchiati in autogrill, Daniele Nahum in consiglio comunale con la kippah

“Sono voluto intervenire in Aula indossando una kippah in segno di solidarietà al padre e al bambino di sei anni che sono stati picchiati ieri in un autogrill in quanto ebrei. Ho anche sottolineato che la commissione contro l’odio, pur a fronte di tre episodi di antisemitismo in città, non è mai intervenuta pubblicamente. Attendo che lo faccia. Ho poi chiesto al Sindaco e alla Giunta di adottare azioni concrete contro gli episodi di antisemitismo”, ha detto il consigliere comunale di Milano, Daniele Nahum, aggiungendo: “Stiamo assistendo ad almeno un pestaggio a settimana contro cittadini ebrei in città. Questa situazione non è più tollerabile”.