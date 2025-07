Mattarella compie 84 anni, gli auguri della politica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie oggi 84 anni. Il capo dello Stato è in carica da dieci anni e mezzo: è stato eletto dodicesimo inquilino del Colle una prima volta il 31 gennaio 2015 e la seconda il 29 gennaio 2022.

Meloni sente Mattarella per auguri: “Profonda stima e gratitudine”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato a Mattarella per rivolgergli “i più sentiti auguri di buon compleanno, a nome suo personale e dell’intero Governo”. La premier, informa una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato “i sentimenti di profonda stima e gratitudine che le Istituzioni e i cittadini italiani nutrono nei confronti del Capo dello Stato”.

Salvini: “Auguri Mattarella, suo equilibrio prezioso in fase delicata”

“Auguri di buon compleanno al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il suo equilibrio è particolarmente prezioso in una fase politica delicata come quella che stiamo vivendo, anche sul piano internazionale. Il Presidente continuerà ad accompagnare l’Italia con autorevolezza davanti alle grandi sfide dei prossimi mesi, con un pensiero alle grandi opere in cantiere ed alle Olimpiadi Milano-Cortina, che daranno lustro all’Italia agli occhi del mondo”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

Tajani: “Buon compleanno al presidente Mattarella”

“Buon compleanno al Presidente Mattarella. Gli ho fatto gli auguri di persona al Quirinale in occasione dell’incontro con il Presidente algerino Tebboune”, scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Questa mattina il Capo dello Stato ha ricevuto al Colle il presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune.

La Russa: “Mattarella saldo punto riferimento per istituzioni e cittadini”

“A nome mio e del Senato della Repubblica, rivolgo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli auguri sinceri di buon compleanno. Autorevolezza, equilibrio e rigore lo hanno sempre contraddistinto in questi anni divenendo punto di riferimento saldo per le istituzioni e i cittadini. In questo giorno speciale, giunga a lui la mia gratitudine per il suo importante operato”. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fontana: “Auguri a Mattarella, grazie per servizio reso al Paese”

“Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giungano, a nome mio e della Camera dei deputati, i più sentiti auguri di buon compleanno, accompagnati da un sincero ringraziamento per il costante e alto servizio reso al Paese. Il suo impegno, che ha attraversato e sta attraversando momenti di grande complessità, è punto di riferimento e guida nell’affrontare le difficili sfide che questi tempi impongono e nella costante ricerca del dialogo e della pace”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Gli auguri di Bossi a Mattarella: “Devi fare ancora tante cose”

“Tanti auguri Presidente! Vai però piano a fare gli anni che devi fare ancora tante cose”. Lo ha dichiarato Umberto Bossi, fondatore della Lega, in occasione del compleanno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Casellati: “Buon compleanno a Mattarella, punto riferimento per il Paese”

“Auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con il suo esempio di equilibrio, rigore e umanità, continua a essere un punto di riferimento per l’intera Nazione. Grazie per la dedizione con cui onora il ruolo di garante della nostra Costituzione e dell’unità del Paese”. Lo scrive sui social la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, in occasione dell’84esimo compleanno del capo dello Stato.

Urso: “Buon compleanno a Mattarella, punto riferimento per Paese”

“Buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, guida autorevole e punto di riferimento per il Paese, interprete autentico dei valori repubblicani”. Lo scrive su X il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso facendo gli auguri al Capo dello Stato.