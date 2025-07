Usa, Tajani: "Al lavoro per rientro italiani da Alligator Alcatraz"

“Stiamo lavorando per cercare di fare in modo che” i due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz in Usa “possano rientrare in Italia prima possibile. Il nostro Consolato e la nostra Ambasciata sono fin dal primo momento al lavoro per cercare di risolvere il problema”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi. Il titolare della Farnesina ha poi risposto anche sulla questione di alcuni operatori ONU italiani a Gaza bloccati nell’area di Deir al-Balah, considerata “zona sicura” ma che sarebbe sottoposta agli attacchi israeliani. “L’operatore italiano dell’ONU è stato contattato dalla nostra unità di crisi. Sto seguendo personalmente la situazione. Stiamo seguendo con la massima attenzione la sua situazione”, ha spiegato Tajani.