Giacomo Matteotti: chi era, l’impegno politico e la morte

Giacomo Matteotti, la cui stele alla memoria è stata danneggiata oggi sul Lungotevere Flaminio a Roma, era un politico, giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario, formazione nata da una scissione del Partito Socialista Italiano al Congresso di Roma dell’ottobre 1922.

Fu rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini, a causa delle sue denunce delle illegalità commesse nelle ultime elezioni dal partito di Benito Mussolini. Il corpo di Matteotti fu ritrovato circa due mesi dopo l’omicidio, il 16 agosto 1924.

Il discorso di Matteotti alla Camera

Il 30 maggio 1924, Matteotti tenne alla Camera il suo celebre discorso in cui denunciava le pratiche del nascente regime fascista. Terminato il discorso disse, rivolgendosi a Giovanni Cosattini seduto accanto a lui, e indirettamente ai suoi compagni di partito: “Io, il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me”.

Il rapimento e l’assassinio

Intorno alle 16 del 10 giugno 1924 Matteotti uscì di casa dirigendosi verso la Camera dei deputati. Giunto sul lungotevere incrociò una Lancia nera in sosta con a bordo alcune persone: ad attenderlo era la squadra fascista di Amerigo Dumini, che rapì il deputato caricandolo in auto per poi accoltellarlo durante il pestaggio avvenuto nell’abitacolo. La mattina del giorno successivo la moglie Velia, preoccupata dalla prolungata assenza del marito, decise di avvisare i suoi più stretti compagni di partito tra cui Filippo Turati e Giuseppe Emanuele Modigliani, che la sera dell’11 giugno denunciò la scomparsa di Matteotti al questore Cesare Bertini, già avvertito dell’accaduto dal capo della polizia Emilio De Bono. La mattina di giovedì 12 giugno la notizia divenne di pubblico dominio. Il corpo di Matteotti fu ritrovato il 16 agosto nelle campagne del comune di Riano, a circa 20 chilometri dal centro di Roma, e il 21 agosto la salma arrivò a Fratta Polesine, paese natale di Matteotti, dove si svolsero i funerali.