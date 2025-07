Inchiesta urbanistica Milano, Sala a confronto con vertici Pd locale: confermata fiducia

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha avuto nel pomeriggio un lungo incontro con i vertici locali del Partito Democratico in vista della giornata di domani, che potrebbe essere decisiva per il suo futuro e per quello del capoluogo lombardo. È infatti in programma domani, 21 luglio, a Milano, un Consiglio comunale determinante. In apertura di seduta, alle 16.30, il sindaco Giuseppe Sala prenderà la parola per chiarire ufficialmente se intende restare alla guida della città o rinunciare alla carica dopo l’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica che ha travolto la città. In aula potrebbe essere presente anche l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, per il quale i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. Le sue dimissioni sarebbero già pronte e potrebbero essere presentate proprio domani.

Nel pomeriggio di oggi, Sala ha incontrato a lungo i vertici del Pd cittadino per fare il punto della situazione. “È stato un incontro costruttivo“, ha assicurato il segretario metropolitano dei dem, Alessandro Capelli, che ha spiegato che la delegazione ha “ribadito al sindaco l’appoggio e il sostegno del Partito Democratico”. Nel corso del colloquio “abbiamo espresso le nostre priorità – precisa – confermando al sindaco la necessità di segnali di cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città”. La vicenda, dunque, “può essere un’occasione per ripartire investendo sul confronto serrato con la città da parte di tutto il centrosinistra, dando priorità alle sfide più pressanti che hanno investito Milano: diritto all’abitare, direzione dello sviluppo urbanistico, accessibilità, equità e città pubblica”.