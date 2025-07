“Zaia è una risorsa. Zaia, è una persona che ha amministrato benissimo i territori che sono stati sottoposti alla sua autorità e alla sua governance per 15 anni. Dovunque vada, secondo me, è una persona che può portare un valore aggiunto in qualsiasi settore della pubblica amministrazione. Quindi c’è solo da capire dov’è più opportuno, più efficace, più efficiente che lui venga impiegato”. A dirlo l’europarlamentare e vice segretario della Lega, Roberto Vannacci nel pomeriggio ad Ancona.