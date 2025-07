Lavoro: Pd presenta ddl su part-time. Schlein: "Non sia trappola sfruttamento"

“Il Partito Democratico ha presentato una legge per contrastare il part-time involontario, quella forma di precarietà che condanna 3 milioni di donne a stare in una condizione di lavoro povero e a non poterne uscire. Questa proposta ha il preciso obiettivo di evitare che il part-time sia una trappola di precarietà, di sfruttamento e di lavoro povero“. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in occasione della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge, a prima firma della senatrice dem Susanna Camusso, sul lavoro part-time.

“È una proposta – ha aggiunto Schlein – che mira anche a contrastare il lavoro nero e il lavoro grigio. È una proposta che mira a ricostruire un diritto al tempo delle persone e in particolare delle donne. Perché in questo Paese il 31,5% degli occupati lavorano in part-time e solo l’8% di uomini che lavorano lo fanno in part-time. In questo Paese, quando c’è un governo guidato da una donna che taglia il welfare e la sanità pubblica, tutto il carico di cura rimane sulle spalle delle famiglie e dentro le famiglie, soprattutto sulle spalle delle donne. Allora il problema è che si eviti che il part-time, soprattutto quando forzato, sia una trappola di sfruttamento che tiene lì le lavoratrici con dei salari troppo bassi per una vita dignitosa”.