Almasri, Musumeci: "Convinto del corretto operato di Nordio"

Sul caso Almasri “lei ha il diritto di chiederlo, io ho il diritto di dirle che non invado campi altrui. Sono convinto dell’operato lineare e responsabile del collega Nordio, al di là delle polemiche e delle facili speculazioni. Sa, quando non si hanno argomenti seri poi si ricorre alla bassa cucina”. Queste le parole di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, intervistato a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione Industriale di Napoli, che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare.