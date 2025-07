Pier Silvio Berlusconi presenta palinsesti Mediaset. “Ius scholae? Non è priorità”

Conferenza stampa dell’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione. Berlusconi ha anche toccato diversi temi di attualità, dallo ius scholae ai dazi, passando per il tax credit nel cinema. Ha poi raccontato alcune novità, come l’arrivo di Berlinguer e Rampini, e commentato alcune voci, ad esempio quella sul passaggio di Enrico Mentana a Mediaset (che non avverrà).

P. S. Berlusconi: “Ius scholae? D’accordo ma non è priorità”

Sull’apertura di Tajani sullo Ius scholae ha detto: “Condivido in linea di massima il principio, ma onestamente ho dei dubbi sulla priorità. Non mi sembra una necessità tra le prime per gli italiani. Tempi e modi mi vedono un po’ scettico”. “Mi spiace per Tajani ma sono più contro che a favore, perché non è il momento. Però è falso che Tajani porta avanti lo ius scholae seguendo le indicazioni mie o di Marina. La proposta di legge può essere migliorata, ma non è mal formulata perché difende i diritti delle persone che vanno sempre difesi”, ha spiegato. “Con mia sorella siamo d’accordo al 99%, lei è un filino più progressista. Ma libertà e diritti prima di tutto”, ha aggiunto.

Parlando del partito, Berlusconi ha detto che “Forza Italia deve essere una forza liberale e moderata, che guarda al centro destra. Ma con una spinta progressista. È ora di avere tanti ottimi senatori e un pensiero nuovo, che non vuol dire avere gente più giovane”.

P. S. Berlusconi: “Discesa in campo? Nessuna intenzione”

“Un pensiero concreto non c’è mai stato. Quindi no. Io sono felicissimo di fare quello che faccio”. Così l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, a proposito di una sua possibile discesa in politica. “Io oggi non ho nessuna intenzione e non penso alla politica. Guardando al futuro, non lo escludo, ma non escludo tante altre cose. E a un certo momento io posso dire, diciamo, una sfida completamente nuova, perché no?”, ha aggiunto. “La politica è compromesso, trattativa. Non lo so. Io ho 56 anni. Mio padre è entrato in politica a 58. Ve la dico proprio così”, ha ricordato Pier Silvio.

Su Giambruno: “Tornerà in onda, cosa ha fatto?”

“Giambruno penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste” ha detto l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. “È un bravo giornalista, cosa ha fatto?“, ha aggiunto.

Pier Silvio Berlusconi su Mentana: “Se vuole le porte sono aperte”

“Io sono orgoglioso di fare l’editore e dare voce a tutti” ha detto ancora Berlusconi. “Penso che i nostri tg, a partire dal Tg5, siano un esempio di autorevolezza e garbo. Io sono orgoglioso dei nostri telegiornali. Non credo ci sia il rischio di eccedere nell’informazione non c’è, perché i tg danno un punto di vista e un approfondimento che vale più di prima. Anche per tutto quanto di falso si legge in rete”, ha aggiunto. “Mentana? Se lui vuole le porte sono aperte, ma non c’è una trattativa. Ha deciso di restare a La7″, ha replicato Berlusconi.

P. S. Berlusconi: “Simona Ventura condurrà nuova edizione Grande Fratello”

“Dopo alcune stagioni abbiamo deciso che il Grande Fratello sarà condotto in autunno da Simona Ventura, che torna a Mediaset alla conduzione di un reality. Sarà una edizione non vip, che racconti storie vere con persone che abbiano qualcosa da dire. Ringrazio Alfonso Signorini che ha fatto un grande lavoro e che condurrà in primavera un Gf super vip. Poi in primavera è probabile che ci sarà di nuovo l’Isola dei Famosi” ha detto P. S. Berlusconi. “Vorremmo poi che il numero dei concorrenti del nuovo Gf sia il meno possibile e non un albergo dove c’è gente che entra ed esce. Ci siederemo ad in tavolo con Endemol, per fare in modo che sia così come lo vogliamo”, ha aggiunto.

“I reality penso siano un genere che non è alla fine, anzi penso abbia ancora tantissimo da dire. E’ una delle grandi novità che la tv ha portato al pubblico. Ma ci sono prodotti fatti bene e altri fatti male, è un ciclo. Questa stagione del Grande Fratello non mi è piaciuta, per questo torneremo un po’ al passato con una edizione più corta e non vip. L’Isola dei Famosi direi bene, mentre Temptations è un’altra cosa ed è eccezionale quello che Maria De Filippi riesce a fare”, ha spiegato ancora Pier Silvio. “Ma a determinare se una cosa andrà avanti o no è se sia un prodotto buono o no. Quest’anno abbiamo fatto tanti prodotti buoni, ma anche prodotti brutti“, ha aggiunto con riferimento in particolare ai due flop de ‘La Talpa’ con Diletta Leotta e ‘The Couple’ con Ilary Blasi.

“Striscia affaticata, faremo esperimenti”

“Antonio Ricci mi ha dato una prova di maturità che non mi sarei aspettato, lui si è impegnato a dare una nuova veste adatta ai tempi senza rinnegare niente di ciò che è stato Striscia anche se oggi è un po’ affaticata”. Così l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel corso del tradizionale incontro con la stampa per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione, a proposito della partenza posticipata di Striscia la notizia, prevista per novembre. Tra settembre e novembre, prima della partenza di striscia, andrà in onda un game show. “Faremo esperimenti prima e dopo il ritorno di Striscia. Se l’esperimento supera l’aspettativa? Rifaremo comunque Striscia”, ha garantito Berlusconi. “Noi vogliamo evolvere quindi comunque degli esperimenti prima del ritorno di Striscia li faremo”, ha spiegato.

“Io ringrazio di cuore Ricci che ha lavorato con noi in totale accordo, insieme abbiamo deciso per un ritorno di Striscia a novembre comunque vada quello che sperimentiamo prima. Naturalmente ci auguriamo che la Ruota della fortuna vada bene, ma ci saranno altri esperimenti”, ha detto successivamente Berlusconi. “Mantenere Striscia alla propria tradizione di satira, inchiesta, vivacità ma renderla più moderna è una bella sfida e non è una cosa da poco. Lui ci sta lavorando, capisce il bisogno di guardare a nuovi prodotti e quindi sta lavorando”, ha aggiunto.

“Non abbiamo ancora deciso per quanto tempo tornerà, ma lo decideremo insieme. Ci parleremo man mano e decideremo cosa fare. Potrebbe andare avanti mesi, come potrebbe andare avanti meno lasciandoci la possibilità di sperimentare”, ha ribadito. Per quanto riguarda sempre il preserale di Canale 5 “in autunno ci sarà una nuova edizione di ‘Avanti un altro’, per questo ringrazio anche Paolo Bonolis”, ha annunciato Berlusconi aggiungendo che “poi ci sarà il debutto di Max Giusti, a cui dò il benvenuto. Deve diventare una faccia di Canale 5 e pensiamo sia giusto che debutti con un preserale ancora da definire. Poi passerà anche a delle conduzioni per produzioni in prima serata, ma in Primavera”.

A Canale5 arrivano Berlinguer e Rampini

“Canale 5 è una rete molto forte, molto solida ma è in un momento particolare. Con un daytime forte, ma un access faticosa. Per questo abbiamo pensato che sia arrivato il momento per un progetto nuovo, profondo, con una graduale e profonda evoluzione. Non ci saranno rivoluzioni, ma una evoluzione che riguarderanno soprattutto la prima serata, il preserale e l’access”. Così l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel corso del tradizionale incontro con la stampa per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione.

“Le linee guida di Canale 5 saranno sempre di maggior apertura all’attualità, alla realtà con attenzione alle famiglie”, ha aggiunto. Quindi Piersilvio Berlusconi ha annunciato che ‘Pomeriggio 5’ si presenterà con una nuova formula, un cambio di conduzione affidato a Gianluigi Nuzzi tra cronaca, attualità e costume”. Nuzzi prenderà il posto di Myrta Merlino.

“In seconda serata arriva un prodotto tutto nuovo di inchiesta e reportage, con Bianca Berlinguer. Una seconda serata a settimana da fine ottobre probabilmente il venerdì. Sempre in seconda serata arriva un nuovo volto, Federico Rampini, con un prodotto che si chiamerà ‘Risiko’ la domenica sera”, ha detto Berlusconi. Spazio anche al ‘crime’ su Italia 1 con un nuovo programma ‘Black out’, condotto da Costanza Calabrese.

Le novità di Rete4

Tra le novità di Rete4 dopo il Tg Nicola Porro condurrà dal lunedì e venerdì un programma sul fatto del giorno dal titolo ‘Dieci minuti’. Ci sarà poi un nuovo prodotto ‘Giganti’ sei serate da ottobre, condotto da Tony Capuozzo. Storie di uomini che hanno fatto la storia: da papa Wojtyla e Jfk alla Regina Elisabetta.

Sempre su Rete4 ci sarà “un progetto diverso e una formula a cui stiamo lavorando. Il prodotto si chiamerà ‘Realpolitik’ condotto e scritto da una squadra di professionisti guidata da Tommaso Labate”, ha detto Berlusconi. “Sarà un prodotto più strutturato, con meno dibattito e più retroscena. Con ampio uso dei sondaggi, varietà di ospiti a 360 gradi. E’ giusto che ci sia un programma anche più equilibrato”, ha aggiunto. Sarà confermato ancora Quarto Grado condotto sempre da Pierluigi Nuzzi, così come le trasmissioni storice di Paolo Del Debbio, Mario Giordano, Giuseppe Brindisi e di Bianca Berlinguer con la sua ‘Carta Bianca’ al martedì.

Cosa succederà su Italia1

Su Italia1 parte invece in autunno una serata ‘Zelig on’, che sia “un’ottima prima serata comica ma anche una fabbrica e fucina di nuovi comici. Con 3-5 serate. Non è un prodotto che giudicheremo nelle prime puntate, ma vogliamo sia un prodotto strutturale. Sarà condotto da Paolo Ruffini a cui dò il bentornato a Mediaset”, ha detto Berlusconi. Confermate ovviamente Le Iene condotto sempre da Monica Gentili, così come Le Iene ‘Inside’, torna ‘Sarabanda Celebrity’. Spazio poi anche al grande cinema d’azione e allo sport con i primi turni della Coppa Italia.