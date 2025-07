A dirlo il governatore della Regione Marche all’auditorium Farmacentro di Jesi

“I dati sono molto positivi e aiutano a riportare un filtro sul territorio, cercando di de-congestionare le liste d’attesa e i pronto soccorso e dare, soprattutto, una risposta di prossimità a tutte quelle patologie che rischiano di non avere una risposta. E’ uno strumento aggiuntivo che assieme ai punti salute e alle aggregazioni funzionali territoriali rappresentano una strategia complessiva per rafforzare il territorio e per mettere in rete tutte quelle che sono le potenzialità che noi abbiamo per rafforzare il sistema e allargare l’offerta di prestazione dei servizi che possiamo dare. Cercando sempre di più di lasciare l’acuzie per l’acuzie, l’emergenza sull’emergenza e cercare di ricostruire il territorio”. A dirlo il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, all’evento per i due anni della farmacia dei servizi nelle Marche.

L’evento si è svolto all’auditorium Farmacentro di Jesi (Ancona). La Regione Marche, 2 anni fa, è stata la prima in Italia a sperimentare questo servizio. Sui risultati Acquaroli ha detto: “I dati ci confermano l’importanza della messa in rete di tutte queste sinergie. Pensiamo tutto quello che è stato riportato nell’emergenza urgenza dopo il passaggio dalla farmacia dei servizi. Sono migliaia di dati ma molto di più si potrà fare e sempre di più alla portata del cittadino”.

