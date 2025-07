L’assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi: "Il clima è cambiato ed è sotto gli occhi di tutti"

L’ordinanza per lo stress termico della Regione Marche è stata siglata giovedì. “Abbiamo richiamato all’ordinanza dello scorso anno, integrandola con alcuni suggerimenti”. A dirlo, a margine della firma, l’assessore regionale al lavoro, Stefano Aguzzi. “L’attuazione è immediata già dalla mezzanotte di oggi, il presidente Acquaroli la firmerà nel pomeriggio”. Ci sono delle aggiunte rispetto a quella dello scorso anno, come spiega Aguzzi: “Sarà richiamato anche il settore della logistica, oltre a quelli edili, floroviviastici, agricoltura e lavori stradali. Inoltre un altro richiamo, che è un invito, a tenere in considerazione di potenziare le case integrazioni per alcuni giorni quando le condizioni sono di difficile sopportabilità climatica. Il clima è cambiato ed è sotto gli occhi di tutti, quindi per non avere discussioni dell’ultimo minuto credo sia opportuno strutturarla e renderle definite. Quest’anno l’abbiamo adattata secondo le esigenze includendo il protocollo olle lavoro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata